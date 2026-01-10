¿Killa es un DJ de ...?

Como DJ me definiría con dos palabras: emergente y underground.

¿Por qué se hizoDJ?

La respuesta es supersimple: me encanta la música, me encanta la fiesta, voy a encuentros de todo tipo, desde los garitos más pijos de Santa Cruz de Tenerife hasta los descampados más cochinos del sur de la Isla. Y siempre he sentido que faltan tanto DJ mujeres como en general gente que ponga jungle, que es lo que más disfruto bailar. Y de ahí la decisión de aprender y lanzarme a la piscina y tomar los platos.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Mi nombre artístico Killa viene del quechua, y significa luna.

¿Cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

Siempre en las fiestas de drum and bass el público es bastante expresivo, y te suelen gritar bastantes piropos a base de insultos, y eso es peculiar y a la vez me encanta.

Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho por su culpa?

Una locura más o menos reciente me pasó el año pasado, en un festival en la Península, que aun estando a 40 grados, deshidratada, al punto del desmayo, aún así seguía bailando como si no hubiese un mañana. Encima cogiendo un avión desde Tenerife, con una tienda de campaña en la mochila que nunca pude usar porque hacía tanto calor que lo único que podías hacer era intentar dormir a la intemperie, luchando por un poco de sombra del único árbol de todo el secarral, y así cuatro días.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

Pues está relacionado con la música, pero amo bailar, lo que más me apasiona de salir de fiesta es poder bailar, a parte de eso también me gusta dibujar, no lo hago muy bien ni mucho menos, pero es algo que siempre ha estado ahí desde que soy pequeña.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música, ¿qué es lo quele da de comer?

Trabajo en una clínica veterinaria, llevo dedicándome a esto desde hace seis años. Amo trabajar con animales, y es una profesión que me llena mucho.