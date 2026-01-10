El obispo que trae al papa a La Isleta

Pocas noticias adquieren la dimensión de una visita del papa. En la Iglesia católica y para una diócesis , ninguna. Que el sucesor de Pedro venga a Canarias escribe una página de la historia milenaria de las Islas. El obispo José Mazuelos Pérez, del que se decía que venía de Jerez a Canarias con cierta rebaja en su carrera episcopal por alejarse de la sede de Sevilla, está contribuyendo al engrandecimiento de este obispado como ninguno de los prelados que lo precedieron en los 622 años de la diócesis canariense.

Mazuelos, sevillano de Osuna (1960), médico antes que sacerdote, será el anfitrión de León XIV en su visita a Gran Canaria, primera de un papa a tierra canaria. Llegará a Gando, subirá a un helicóptero para trasladarse a La Isleta, al centro de migrantes, y después al sur de Gran Canaria para conocer la realidad de miles de africanos que arriesgaron su vida en la ruta atlántica. Después sigue a Tenerife. Mazuelos ya había logrado lo que ningún otro de sus predecesores. Hacer obispos a dos sacerdotes grancanarios. A Cristóbal Déniz, auxiliar de Canarias; y a Eloy Santiago, titular de Tenerife. Ahora lo que muy pocas diócesis españolas logran: una visita de un papa.

José Mazuelos estaba ayer en el Vaticano junto a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española en la Secretaría de Estado, donde se concretó el borrador del viaje. El Señor escribe derecho con renglones torcidos, se dice entre el pueblo fiel, y la trayectoria de Mazuelos parece responder a esos designios de la Providencia. Dos veces trató de venir sin éxito Francisco a Canarias pero la enfermedad pudo con él. A la tercera, lo conseguirá León. Prevost, que ha estado en dos ocasiones en Canarias como general de los agustinos, pretende viajar «bastante», dijo en el vuelo de regreso del Líbano. Y aunque sigue las huellas de su antecesor, serán viajes distintos a los de Francisco. El jesuita Bergoglio evitaba países de mayoría católica, como España, y optaba por fronteras y territorios de misión. El agustino enlaza en su presencia en Canarias y en la Península las dos dimensiones: un viaje apostólico a un país, como otros predecesores, con el añadido de la realidad migratoria que, sin ser la única razón, como parecía la de Francisco, marca su desplazamiento. Prevost, que se forjó y es el primer papa que ha sido misionero, tiene sensibilidad por la Doctrina social de la Iglesia, sobre todo la paz, sin olvidar a las víctimas de la guerra como son tantos africanos. Su recorrido, según un borrador inicial, empieza en Madrid y sigue por Barcelona antes de volar a Gran Canaria. En el obispado ruegan a la Virgen del Pino por asistir a una celebración litúrgica del papa en Catedral de Canarias. Así sea. n