La Policía Nacional avisa a los canarios sobre el `skimming´: es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes en épocas de descuentos

Las rebajas son una de las épocas en las que los consumidores realizan más compras. A raíz de esto, cada vez están más expuestos a sufrir una estafa, ya que los ciberdelincuentes aprovechan estos momentos para realizar fraudes digitales con el objetivo de vaciar completamente las cuentas bancarias de las víctimas.

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.

El `skimming´, una de las principales estafas

El `skimming´ es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para robar los datos de la tarjeta bancaria cuando los usuarios realizan compras a través de una página web. A través de programas informáticos interceptan los datos que utilizan el comprador para realizar cualquier adquisición, así como el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de verificación.

Según explican los agentes de la Policía Nacional, "con este método, los ciberdelincuentes, se pueden apoderar de los datos de las tarjetas bancarias cuando las utilizamos durante las compras en los comercios online. También las pueden combinar con otras técnicas, como el phishing y el typosquating, simulando páginas web oficiales de reconocidos comercios".

Cómo pueden protegerse los consumidores

Con estos consejos ofrecidos por los agentes de seguridad, los compradores podrán estar a alertar y esquivar las posibles estafas a las que se enfrenten durante estas fechas de compras masivas.

Comprando solo en webs oficiales y de confianza , si una página web te resulta sospechosa no realices el pago y busca otra.

, si una página web te resulta sospechosa no realices el pago y busca otra. Fíjate que el nombre de la página web sea correcto, no contenga errores ortográficos y tenga certificado HTTPS .

. Nunca guardar los datos de la tarjeta en las tiendas online , mejor introdúcelos siempre manualmente o utilizar plataformas seguras de pago.

, mejor introdúcelos siempre manualmente o utilizar plataformas seguras de pago. Activa las alertas de movimiento en la aplicación de tu entidad bancaria. De esta manera, podrás identificar rápidamente un pago no consentido y anular la tarjeta.

"El `skimming´ digital puede parecer invisible, pero con hábitos de seguridad y atención se puede navegar y comprar online con mucha más tranquilidad", sentencia el agente de la Policía Nacional.