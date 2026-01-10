El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias

El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional, celebrado el sábado 10 de enero de 2026, ha vuelto a acordarse de Canarias, donde varias islas han resultado agraciadas con algunos de los principales premios del sorteo. En concreto, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria han sido las islas que han recibido parte de la fortuna repartida en este tradicional sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

Este resultado contrasta con el último sorteo de El Niño, en el que Lanzarote no obtuvo ninguno de los tres grandes premios. En esta ocasión, sin embargo, la suerte sí ha llegado a la isla con uno de los premios destacados del sorteo.

Parte del segundo premio cae en Lanzarote y Tenerife

El segundo premio, correspondiente al número 46705 y dotado con 30.045 euros por décimo, ha dejado parte de su importe en Lanzarote. Al menos un boleto fue sellado en la Administración de Loterías La Campesina (L-4), situada en la Avenida Islas Canarias, 15, en la localidad de Costa Teguise (Lanzarote), junto al complejo turístico Los Zocos.

Además, otro décimo del mismo número premiado fue vendido en un punto de venta de Santa Cruz de Tenerife, ubicado en la Carretera Nueva, 32, en el Edificio Granadillar 2, local 9.

De este modo, el segundo premio quedó repartido entre varias comunidades y territorios, llegando también a Alicante, Asturias, Madrid, Salamanca y Toledo, además de las dos islas canarias.

El tercer premio también sonríe al Archipiélago

La fortuna no se detuvo para Canarias. El tercer premio, con el número 38666, dotado con 15.000 euros por décimo, también dejó premios en el Archipiélago. En Gran Canaria, al menos un boleto fue registrado en el punto de venta del Centro Comercial Alcampo La Mareta, en el municipio de Telde.

En Tenerife, otro décimo premiado se vendió en el local número 38 del Centro Comercial La Cúpula, situado en la urbanización La Paz, en Puerto de la Cruz. Este tercer premio se repartió además por otras localidades del territorio nacional, como Almería, Cáceres, Albacete, Murcia, Sevilla y Madrid, ampliando el alcance del sorteo.

El primer premio y los reintegros

El primer premio, correspondiente al número 77314 y dotado con 150.000 euros por décimo, fue consignado íntegramente en Segovia, sin ventas registradas en Canarias en esta categoría.

Por otro lado, los reintegros del sorteo recayeron en los números 4, 5 y 7, con un premio de 15 euros por décimo, permitiendo recuperar parte del importe jugado a numerosos participantes.