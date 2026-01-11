La Aemet actualiza el tiempo en Canarias: la calima regresa este lunes
Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios este 12 de enero, a excepción de zonas de interior de la provincia oriental, y las mínimas experimentarán un ligero descenso
Cielos poco nubosos o despejados este lunes, con intervalos de nubes altas, y probable calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura, sin descartar que afecte a zonas bajas por la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Temperaturas máximas sin cambios, salvo ligero ascenso en zonas de interior de la provincia oriental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente este, predominando el régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
En el mar habrá componente este o noreste fuerza 4 o 5, amainando a 3 o 4 desde la tarde. Marejada disminuyendo a marejadilla. En el nordeste, este o noreste fuerza 3 o 4, amainando a 2 o 3 por la tarde. Marejadilla. En el suroeste, variable 1 a 3. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.
Previsión del tiempo por islas para este lunes en Canarias
LANZAROTE
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Probable calima ligera en altura, sin descartar que afecte a zonas bajas por la tarde. Temperatura máximas sin cambios en costas y en ligero ascenso en zonas de interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente este, predominando el régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 13 21
FUERTEVENTURA
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Probable calima ligera en altura, sin descartar que afecte a zonas bajas por la tarde. Temperaturas máximas sin cambios en costas y en ligero ascenso en zonas de interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Viento de componente este moderado tendiendo a flojo, predominando el régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 14 21
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas sin cambios en costas y en ligero ascenso en zonas de interior. Mínimas con pocos cambios. Viento flojo de componente este, predominando el régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 16 21
TENERIFE
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este, predominando el régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 15 21
LA GOMERA
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este, predominando el régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 15 22
LA PALMA
Poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas en el norte y este durante la madrugada, y de nubes altas en la primera mitad del día. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente este, predominando el régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 12 21
EL HIERRO
Poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada, y de nubes altas en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este, predominando el régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 11 14
