¿El chaleco reflectante sigue siendo obligatorio con la baliza V16? Esto dice la normativa de tráfico

La reciente polémica en torno a la baliza V16 ha vuelto a poner el foco en los elementos de seguridad obligatorios en los vehículos. Sin embargo, más allá de este dispositivo luminoso, existe otro equipamiento mucho más antiguo, económico y eficaz que sigue siendo imprescindible para la seguridad vial: el chaleco reflectante.

Aunque su uso está claramente regulado desde hace años, todavía genera dudas entre conductores, motoristas y peatones. Bernardo Hernández, periodita experto en Seguridad Vial, recuerda que se trata de un elemento básico que puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia, especialmente en carreteras interurbanas y en condiciones de baja visibilidad.

Un elemento obligatorio desde 2004

En España, el chaleco reflectante es obligatorio desde 2004 para todos los conductores que deban abandonar su vehículo y ocupar la calzada o el arcén en vías interurbanas. Así lo establece la normativa de tráfico vigente.

El chaleco debe cumplir una serie de requisitos técnicos: puede ser de distintos colores, pero debe contar al menos con dos bandas retroreflectantes homologadas que garanticen su visibilidad tanto de día como de noche. Además, es fundamental que se encuentre dentro del habitáculo del vehículo, nunca en el maletero, para poder ponérselo antes de salir del coche.

Es obligatorio llevar el chaleco reflectante en el coche con o sin baliza V16 Video de Facebook sobre la importancia de llevar un chaleco reflectante en el coche.

Visibilidad inmediata y sin necesidad de tecnología

A diferencia de otros dispositivos más recientes, el chaleco reflectante no necesita pilas, baterías ni mantenimiento, y su coste es muy reducido. Su eficacia se basa en algo tan sencillo como reflejar la luz de los faros, permitiendo que una persona sea visible a varios cientos de metros en condiciones adecuadas.

Hernández resalta que, junto con el cinturón de seguridad, es uno de los elementos más simples y efectivos para reducir el riesgo de atropello en caso de avería o accidente.

No solo para conductores: motoristas, peatones y patinetes

El uso del chaleco reflectante no se limita únicamente a los automovilistas. Los motoristas también deben llevarlo y utilizarlo cuando se bajen de la moto en una vía interurbana. Además, la normativa recomienda —y en algunos casos exige— su uso a peatones que circulen fuera de poblado durante la noche o en situaciones de escasa visibilidad, de forma que puedan ser vistos al menos a 150 metros.

En el caso de los usuarios de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, el chaleco reflectante resulta igualmente esencial cuando circulan con poca luz, una cuestión que también recogen las ordenanzas municipales y las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Un hombre circula en patinete eléctrico en Las Palmas de Gran Canaria / Bernardo Hernández

Concienciación y prevención desde edades tempranas

La educación vial sigue siendo una herramienta clave para reducir los accidentes. En talleres y actividades formativas dirigidas a menores, jóvenes y personas mayores, se insiste en la importancia del chaleco reflectante como medida preventiva. Programas de formación en seguridad vial incluyen la entrega gratuita de chalecos en centros educativos y espacios comunitarios para fomentar su uso y evitar atropellos en entornos sensibles.