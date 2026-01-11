La ciencia protagoniza las noticias del año en Canarias: estos son los siete hitos de la I+D de 2025

Durante el 2025 que dejamos atrás, la ciencia canaria ha sido guía para entender el presente y aliada para proporcionar nuevas oportunidades de futuro a una tierra de recursos únicos pero limitados. En los 365 días del calendario del 2025, las investigaciones hechas en Canarias han resuelto incógnitas sobre cómo afectará el cambio climático en tierra, mar y aire; las potentes infraestructuras científicas de las Islas se han convertido en un reclamo internacional para desentrañar los misterios del universo; y los científicos canarios han demostrado que con poco se puede construir un mundo.

1. El Teide que se deforma

2025 comenzó y acabó marcado por los volcanes. Las tripas de Tenerife han estado quejumbrosas todo el año, generando pequeños enjambres y poderosos terremotos que, sin embargo, apenas han sido sentidos. Por ello, tras hallar una ligerísima deformación en el entorno del Teide, el Gobierno de Canarias se puso manos a la obra para preparar a la población ante una eventual crisis volcánica.

Y es que si bien nadie espera una erupción a «medio o corto plazo», es indispensable preparar a la población. Así, en septiembre Canarias vivió un momento histórico: su primer simulacro de evacuación frente a un volcán. Garachico se convirtió en el laboratorio de Protección Civil y demás cuerpos de seguridad, pero también en de los científicos, cuya colaboración es indispensable para hacer frente a este tipo de fenómenos naturales.

2.Nueva Ley de la Ciencia

Uno de los hitos de este año ha sido, sin duda, el comienzo de la tramitación de la nueva Ley de Ciencia para Canarias, que vendrá a reemplazar la vigente desde el año 2001. El texto no ha estado exento de controversia, ya que salió a la luz sin haber pasado primero por las manos de las universidades, con flagrantes errores y con diversas consideraciones –como la inclusión de la Inteligencia Artificial– que, como mínimo, resultaban contradictorias.

Francisco García (i) y Lluís Serra, rectores de la ULL y de la ULPGC, respectivamente. / María Pisaca

Sin embargo, la consejera de Ciencia, Migdalia Machín, siempre ha estado abierta a mejorar el documento, argumentando la necesidad de disponer de él lo antes posible. A día de hoy, la Ley se encuentra en periodo de enmiendas.

3.El mar de nubes se desploma

A comienzos del año descubrimos que el mar de nubes, una de las maravillas naturales que hace único el clima de Canarias, está cambiando. Una combinación de factores, impulsados por el efecto ya notable del cambio climático, ha provocado que la capa de inversión térmica que moldea los paisajes de Canarias haya descendido unos nada desdeñables 100 metros en el último siglo.

El mar de nubes visto desde Chipeque. El mar de nubes es uno de los responsables de las lluvias de verano. / Andrés Gutiérrez

La investigación, realizada por un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, lo relaciona con la mayor virulencia de los incendios, ya que gran parte de los montes se han quedado ahora desprotegidos.

4.El mar isleño se calentará menos

La primera visita del buque oceanográfico, Odón de Buen, el más grande de la flota científica española, a Canarias, dio mucho de sí a nivel científico. En concreto, tras doce días de campaña en alta mar, los investigadores descubrieron que el mar que rodea el Archipiélago se calentará menos que el resto del planeta. Una noticia agridulce, ya que, en la práctica, sí se calentará al menos un grado. «Esto supone un calentamiento relativamente moderado frente a lo observado en otras zonas del planeta», argumentó el investigador responsable de la campaña, Pedro Vélez.

5.Un año de telescopios

Los telescopios se han convertido en protagonistas de Canarias, tanto por su exposición internacional como por sus implicaciones para las Islas. En medio del desarrollo de innovadores telescopios para la búsqueda de vida o la entrada del capital privado en el sector en las Islas, una de las noticias destacables del año ha sido la vuelta de Canarias a la carrera que se juega junto a Hawái por albergar el Telescopio de Treinta Metros (TMT). Tras la negativa de la Administración Trump a seguir financiando los dos proyectos de grandes telescopios que seguían sobre la mesa en Estados Unidos, Canarias ha visto un filón para situarse como lugar alternativo para la construcción del TMT, que será el telescopio más grande de su tipo en el mundo.

Una simulación realista del TMT en operación observando el cielo del hemisferio norte. / Thirty Meters Telescope International Observatory

El Gobierno de España ha aprovechado la contingencia para doblar la apuesta y ofrecer 400 millones a sus promotores a cambio de construirlo en La Palma. Una oferta que el propio consorcio del TMT ha calificado de «generosa» y «sólida». Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha anunciado su apoyo al proyecto a través, en primera instancia, del desarrollo de un plan estratégico para tratar de convencer a los promotores del telescopio de que la Isla Bonita es el mejor postor para ubicar esta gran infraestructura científica.

6.Cálculos a la velocidad de la luz

Los superordenadores Teide y Anaga llevan casi tres años en operación, pero este año, por primera vez, EL DÍA, del grupo Prensa Ibérica, ha podido ver sus entrañas. Y es que el Cabildo de Tenerife ultima una inversión millonaria para aumentar la capacidad de las dos mayores computadoras de Canarias.

Si se materializa todo el dinero previsto, multiplicarán por 30 su poder de procesamiento de datos, es decir, alcanzarán 10 petaflops, equivalentes a 18.000 ordenadores de gama media.

7.Cuidado de la naturaleza

Entre las noticias más destacadas del año aparecen referencias continuas al cuidado –o poco cuidado– que tenemos con la naturaleza. Los científicos se devanan los sesos para tratar de hacer recordar que Canarias es un paraíso natural, pero muy frágil. Y si no, que se lo digan a los primeros pobladores que encontraron un Parque Nacional del Teide lleno de cedros y fauna muy distinta a la actual. De esta manera, hemos podido saber que el Teide arrastra veinte siglos de enfermedad ecológica.

El daño que estamos haciendo es evidente y por ello los científicos han sido tan reivindicativos con que enclaves como el Parque Nacional cuenten con una gestión adecuada de su flora y fauna. No en vano, sabemos que en lugares como Gran Canaria, la llegada de una especie invasora como es la culebra californiana ha tenido consecuencias inauditas, como ha sido la aparición de chinches.