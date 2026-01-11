Golpe al narcotráfico en Canarias: interceptan uno de los mayores alijos de cocaína incautados en el entorno del Archipiélago

La Policía Nacional y la Armada Española han interceptado en aguas del océano Atlántico un carguero que transportaba alrededor de 7.000 kilos de cocaína, según han confirmado a la agencia EFE fuentes de las fuerzas de seguridad. Se trata de uno de los mayores alijos de droga intervenidos hasta la fecha en el ámbito de Canarias.

El buque fue localizado e intervenido a unas 290 millas náuticas de Canarias, lo que equivale a aproximadamente 535 kilómetros del Archipiélago, en una operación desarrollada por un equipo policial transportado a bordo del buque de acción marítima (BAM) ‘Rayo’, perteneciente a la Armada Española.

Tras la intervención, el alijo será trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde quedará a disposición judicial. La operación se enmarca dentro de los dispositivos de vigilancia y lucha contra el narcotráfico internacional que se desarrollan en el Atlántico y que sitúan a Canarias como un punto estratégico en la interceptación de grandes cargamentos de droga con destino a Europa.

Las autoridades no han facilitado por el momento más detalles sobre la tripulación del carguero, el origen exacto de la droga ni el destino final del estupefaciente, aunque no se descartan nuevas actuaciones derivadas de esta importante incautación.