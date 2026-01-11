Operación histórica contra el narcotráfico al oeste de Canarias: el carguero llega a Tenerife con siete toneladas de cocaína

Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Armada Española y Salvamento Marítimo ha permitido interceptar en el Atlántico un carguero con más de 7.000 kilos de cocaína, en lo que ya se considera una de las mayores incautaciones de droga registradas en aguas próximas a Canarias.según apuntan desde InfoLibre.

El dispositivo se desarrolló a unas 290 millas náuticas al oeste del Archipiélago canario, con la participación de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Udyco Central, apoyados por medios navales de la Armada, entre ellos el buque de acción marítima (BAM) Relámpago, que patrulla habitualmente la franja atlántica frente a África occidental. El operativo contó también con la colaboración de Salvamento Marítimo, a través del Heroínas de Sálvora, el buque más moderno de su flota.

El barco interceptado, de bandera camerunesa, transportaba un alijo destinado presuntamente a su redistribución en alta mar a una red de narcolanchas que operan en el corredor atlántico entre Cabo Verde, Canarias y Madeira, muchas de ellas vinculadas a organizaciones asentadas en la fachada atlántica peninsular.

Llegada a Canarias y pesaje definitivo

Está previsto que los tripulantes del mercante, todos ellos detenidos, así como la droga intervenida, lleguen este domingo a las Islas Canarias, donde se encuentran los puertos base tanto del Heroínas de Sálvora como de unidades de la Armada Española. Una vez en tierra, los arrestados quedarán bajo custodia judicial y se procederá al pesaje oficial del cargamento, que determinará la cifra exacta del alijo.

Las primeras estimaciones apuntan a que la cantidad de cocaína podría superar incluso las siete toneladas, sin descartarse que alcance los 8.000 kilos, lo que situaría esta intervención por encima de los mayores decomisos realizados hasta ahora con destino a aguas españolas.

Entre los mayores alijos incautados en España

De confirmarse esas cifras, la incautación superaría los registros históricos del carguero Tammsaare, interceptado en 1999 durante la Operación Temple, cuando se intervinieron cerca de 7.000 kilos en peso bruto, que quedaron en 6.500 kilos tras el pesaje judicial. Aquella operación supuso el golpe definitivo a una organización de narcotráfico formada por gallegos y colombianos que introducía grandes cantidades de cocaína de forma periódica en España.

El segundo mayor alijo hasta la fecha corresponde al South Sea, buque vinculado al narcotraficante Marcial Dorado, en el que se decomisaron unos 6.000 kilos en bruto, reducidos a 5.400 kilos tras los análisis periciales.

La operación desarrollada al oeste de Canarias refuerza el papel estratégico del Archipiélago en la lucha contra el narcotráfico internacional y evidencia la intensificación de los dispositivos de control en las rutas atlánticas de la cocaína.