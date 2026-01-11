Tiempo estable en Canarias, según la Aemet: cielos despejados y ligero ascenso de las temperaturas este domingo

Canarias afronta este domingo con una situación meteorológica marcada por la estabilidad, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En líneas generales, se esperan cielos despejados o poco nubosos, con presencia de nubes en el norte de las islas de mayor relieve, aunque con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos o en ligero ascenso, especialmente en las máximas, mientras que las mínimas apenas registrarán variaciones. El viento soplará del nordeste, con intensidad moderada y algunos intervalos más fuertes en zonas expuestas. En el mar, el estado será de marejada, con mar de fondo del norte.

La previsión apunta a una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico. El predominio del alisio favorecerá la nubosidad en las vertientes norte de las islas montañosas, aunque esta tenderá a disiparse parcialmente a lo largo del día. En el resto del Archipiélago, el ambiente será mayoritariamente soleado, con algunas nubes de evolución en zonas del interior durante la tarde.

En cuanto al estado del mar, se espera viento del noreste fuerza 4 o 5, con intervalos de fuerza 6 en el oeste durante la tarde. En el nordeste, el viento será algo más flojo, de fuerza 3 o 4, mientras que en el suroeste predominará el viento variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla. El mar de fondo del norte alcanzará entre 1 y 2 metros.

El tiempo por islas para este domingo en Canarias:

La isla registrará cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes a primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero ascenso en las máximas. El viento del nordeste soplará moderado.

Arrecife: mínima de 14 ºC y máxima de 20 ºC.

Situación muy similar a Lanzarote, con intervalos nubosos matinales y predominio del sol el resto de la jornada. Temperaturas sin grandes cambios y viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: entre 15 ºC y 20 ºC.

En el norte, habrá intervalos nubosos que tenderán a desaparecer durante las horas centrales. En el resto de la isla, cielos poco nubosos, con alguna nubosidad en zonas de interior por la tarde. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, sobre todo en áreas altas. El viento será moderado del nordeste, con rachas fuertes en el sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 17 ºC y máxima de 21 ºC.

Se prevén nubes en el norte y nordeste, con claros a partir de la tarde. En el resto de la isla, ambiente poco nuboso, con algún intervalo en zonas interiores orientadas al sur. Las máximas subirán, especialmente en medianías y cumbres, donde el ascenso puede ser moderado.

Santa Cruz de Tenerife: entre 16 ºC y 22 ºC.

El norte presentará intervalos nubosos, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos despejados. Las temperaturas apenas cambiarán, con ligero ascenso de las mínimas en el interior.

San Sebastián de La Gomera: 16 ºC de mínima y 21 ºC de máxima.

Nubes en el norte y este, con predominio del sol en el resto. Las máximas subirán ligeramente, mientras que las mínimas podrían bajar en zonas altas. Viento del nordeste moderado, con intervalos fuertes en el sureste.

Santa Cruz de La Palma: entre 13 ºC y 20 ºC.

Intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto, con alguna nube ocasional en el sur por la tarde. Temperaturas estables y viento moderado del nordeste, rolando a este en horas centrales.

Valverde: mínima de 12 ºC y máxima de 16 ºC.