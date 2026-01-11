¿Cuándo visitará Canarias el Papa León XIV en 2026? El Vaticano y la Conferencia Episcopal Española confirma su viaje a España

El Papa León XIV tiene previsto visitar Canarias en 2026, según ha anunciado este lunes el cardenal arzobispo de Madrid, Emmo. y Rvdmo. Sr. D. José Cobo Cano. El prelado ha explicado que las negociaciones entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Santa Sede avanzan de forma positiva, lo que permitiría que las Islas formen parte de la agenda oficial del Pontífice este mismo año.

Tras el interés manifestado en su día por el papa Francisco en visitar el Archipiélago para conocer de primera mano la crisis humanitaria que vive Canarias, ahora es León XIV quien podría materializar ese viaje tras el fallecimiento del Pontífice argentino.

Según lo avanzado por los obispos españoles, la visita a las Islas se enmarcaría en una amplia gira por España, que incluiría Madrid, Barcelona y Canarias, aunque no se descarta la incorporación de otras ciudades como Santiago de Compostela, siempre a la espera de la aprobación definitiva por parte de la Santa Sede.

¿Por qué viajará el Papa León XIV a España este año?

El cardenal José Cobo ha confirmado que "el Papa quiere ir a España" tras una reunión mantenida entre el propio arzobispo de Madrid; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez.

Este encuentro, celebrado el 9 de enero, ha servido para presentar este posible viaje apostólico, que ahora deberá ser valorado y aprobado personalmente por el Pontífice antes de cerrarse de forma definitiva. Todo parece indicar que León XIV querría viajar a nuestro país, donde ya ha estado en varias ocasiones.

Las otras visitas de León XIV a España

Robert Francis Prevost, nombre de pila del Papa León XIV, ha visitado España en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, tanto durante su etapa como Prior General de la Orden de San Agustín (2001-2013) como en años anteriores, cuando era un sacerdote y desempeñaba labores pastorales ordinarias.

El Papa León XIV estuvo en Málaga cuando era agustino / Agustinos

A lo largo de estos viajes, el hoy Pontífice ha demostrado siempre una especial cercanía y cariño por nuestro país, con el que mantiene una vinculación personal y espiritual profunda que se ha ido forjando con el paso del tiempo, contando con varios amigos en colegios de agustinos y otras iglesias.

Durante su etapa como máximo representante de los Agustinos, León XIV visitó España en numerosas ocasiones, convirtiéndola en uno de sus destinos habituales. Sus viajes estaban ligados a visitas canónicas y encuentros pastorales con las comunidades locales. Estuvo en Badalona, Valencia, Andalucía, además de mantener una relación estrecha con ciudades clave para la orden como León, Ávila y Bilbao, participando en capítulos provinciales y celebraciones religiosas.

Robert Francis Prevost, ahora Papa León XIV, ha hecho muchos encuentros agustinos en nuestro país / Agustinos

También, antes de ocupar cargos de responsabilidad, Robert Prevost ya había pisado suelo español como joven fraile y sacerdote. En 1982, el mismo año de su ordenación, realizó un viaje por León y Galicia junto a compañeros agustinos. En otro viaje visitó los Picos de Europa y recorrió las Rías Baixas.

¿Cuándo visitará Canarias el Papa León XIV?

El cardenal José Cobo ha señalado que el Pontífice ya cuenta con un primer borrador del viaje a España, aunque por el momento no se han concretado fechas oficiales. Pese a esto, según las previsiones que maneja la Conferencia Episcopal, el viaje apostólico podría celebrarse durante el primer semestre de 2026, previsiblemente antes del 15 de junio, a la espera de la confirmación definitiva por parte del Vaticano.

El obispo de la diócesis de Canarias, Mons. José Mazuelos, ha recibido esta noticia con gran alegría: "La presencia del Sucesor de Pedro constituye un signo de cercanía y comunión, que viene a confirmar en la fe a las comunidades cristianas y a alentar la misión evangelizadora de una Iglesia que camina con esperanza en medio de los desafíos actuales".

En caso de producirse, este sería otra de las visitas del Papa León XIV, que se uniría a la que ya hizo en 2025 a Turquía y Líbano, y a otra que se hará, previsiblemente, a principios de 2026.