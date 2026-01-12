La Aemet avisa: lluvias fuertes acompañadas de tormentas este martes en Fuerteventura y Lanzarote

La inestabilidad en el tiempo vuelve este martes, 13 de enero, a Canarias. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la zona oriental del archipiélago será la más afectada por el mal tiempo.

En concreto, en Lanzarote y Fuerteventura se prevé que haya lluvias fuertes, que podrían ir acompañadas de tormentas en el entorno de esas islas. De hecho, ambas estarán en aviso amarillo por lluvias entre las 10:00 y las 18:00 horas por una precipitación acumulada de 15 mm en una hora, que será más probable en la zona norte. En base a esta situación, el Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias a partir de las 10:00 horas.

Así, aunque las precipitaciones no serán exclusivas de estas dos islas, sí que serán donde se produzcan de forma más significativa.

De esta manera, en las islas occidentales también lloverá, aunque se espera que se produzcan cielos nubosos con probables lluvias débiles a moderadas en el norte e intervalos nubosos en el resto.

Por su parte, en el resto de islas orientales, poco nuboso o despejado, tendiendo durante las horas centrales a nuboso con lluvias débiles a moderadas, abriéndose los claros al final del día.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas seguirán sin cambios, o en ligero descenso en zonas de interior, mientras que habrá pocos cambios en las mínimas.

Viento flojo a moderado del noroeste, girando a norte y aumentando de intensidad por la tarde, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes oeste y este de las islas montañosas, con alguna racha ocasional muy fuerte.