La Aemet prevé un lunes estable en Gran Canaria, con pocas nubes y leve subida de las temperaturas

Gran Canaria afronta este lunes con tiempo estable, cielos poco nubosos o despejados y intervalos de nubes altas, una situación que se extenderá al conjunto del archipiélago canario, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, no se descarta la presencia de calima ligera en capas altas, con posibilidad de que alcance zonas bajas durante la tarde.

Las temperaturas máximas se mantendrán en general sin cambios, aunque podrían experimentar un ligero ascenso en zonas de interior de la provincia oriental. Las mínimas permanecerán estables o en ligero descenso. El viento flojo de componente este será protagonista, con predominio del régimen de brisas a partir de la segunda mitad del día.

En el estado de la mar, se espera viento del este o noreste fuerza 4 o 5, disminuyendo a 3 o 4 por la tarde, con marejada que irá disminuyendo a marejadilla. En el nordeste, viento de este o noreste fuerza 3 o 4, amainando a 2 o 3, con marejadilla. En el suroeste, viento variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla. Habrá mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

Previsión por islas:

GRAN CANARIA

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas sin cambios en zonas costeras y en ligero ascenso en el interior. Mínimas con pocos cambios. Viento flojo del este, con régimen de brisas durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 21

LANZAROTE

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas en la segunda mitad del día. Probable calima ligera en altura, sin descartar que pueda afectar a zonas bajas por la tarde. Temperaturas máximas sin cambios en la costa y en ligero ascenso en el interior. Mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente este, con predominio de las brisas por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 13 / 21

FUERTEVENTURA

Tiempo poco nuboso o despejado, con nubes altas durante la segunda mitad del día. Probable calima ligera en capas altas, con posibilidad de afectar a zonas bajas por la tarde. Temperaturas máximas sin cambios en costas y en ligero ascenso en el interior. Mínimas en ligero descenso. Viento del este moderado, tendiendo a flojo, con régimen de brisas por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 14 / 21

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del este, con predominio de las brisas durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 15 / 21

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo de componente este, con régimen de brisas durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de la Gomera: 15 / 22

Cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas en el norte y este durante la madrugada, y nubes altas en la primera mitad del día. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Viento flojo del este, con predominio de las brisas por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de la Palma: 12 / 21

Cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada, y nubes altas en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este, con régimen de brisas durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde: 11 / 14