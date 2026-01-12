Un clásico canario que se convierte en la estrella de la cocina saludable

Apenas necesita fuego ni tiempo. Solo un puñado de harina tostada, un caldo humeante y el gesto ancestral de remover con cuchara de palo, como si quien lo prepara también removiera la memoria colectiva de las Islas. No hay cocina canaria que no lo haya albergado alguna vez, ni infancia que no lo recuerde con sabor a domingo, a campo, a madre. Lo llaman escaldón de gofio.

En tiempos donde las dietas saludables buscan el equilibrio entre tradición y nutrición, esta receta milenaria vuelve con fuerza. Y no es para menos: saciante, rica en proteínas y con un perfil nutricional envidiable, sigue demostrando que no hace falta complicarse para comer bien.

Un alimento básico que ha alimentado generaciones

Durante siglos, este plato ha sido uno de los pilares de la gastronomía canaria. Su base es el gofio, una harina elaborada con cereales tostados, ya sea trigo, millo o mezcla, que ha formado parte de la dieta isleña desde tiempos prehispánicos. Aportaba la energía necesaria para jornadas de trabajo duro, resistía el paso del tiempo sin estropearse y podía adaptarse a mil formas distintas.

El escaldón surge de mezclar ese gofio con un caldo caliente —de pescado, carne o verduras— hasta formar una masa espesa, cremosa, similar a un puré rústico que se come con cuchara. La receta se completa con cebolla cruda y mojo canario, y en muchas ocasiones se enriquece con pescado o carne desmenuzada.

Rico en proteínas y con un perfil nutricional completo

Aunque muchos lo asocian a la cocina humilde o de aprovechamiento, el escaldón ha demostrado ser un plato moderno sin cambiar de siglo. El gofio contiene proteínas vegetales, fibra, hidratos complejos y minerales esenciales. Si a eso se le suma un buen caldo casero, el valor nutricional se dispara: proteínas animales, vitaminas, colágeno, y un sabor profundo que reconforta.

Es un plato saciante, energético y versátil. Ideal para quienes practican deporte, para quienes siguen dietas equilibradas, o simplemente para quienes quieren alimentarse bien sin recurrir a ultraprocesados.

Tradición que se adapta al presente

Hoy en día, el escaldón no solo resiste en los hogares: ha dado el salto a los restaurantes contemporáneos. Algunos chefs lo reinterpretan en pequeñas porciones con toque gourmet, otros lo sirven en guachinches tal cual lo preparaban sus abuelas. Pero el mensaje es el mismo: la cocina canaria tiene raíces profundas que pueden florecer en cualquier mesa.

Y lo mejor es que no hace falta vivir en las Islas para disfrutarlo. Basta con conseguir gofio (cada vez más presente en supermercados de la Península), preparar un buen caldo y lanzarse a la mezcla.

Cómo se prepara este plato en minutos

Gofio de millo, trigo o mezcla

Caldo de pescado, carne o verduras (bien caliente)

Mojo rojo o verde

Cebolla cruda (opcional)

Sal (solo si el caldo lo necesita)

Paso a paso

Calienta el caldo: cuanto más sabroso, mejor.

cuanto más sabroso, mejor. Pon el gofio en un cuenco amplio.

Escalda poco a poco: vierte el caldo sobre el gofio mientras remueves enérgicamente hasta conseguir una textura espesa y homogénea.

vierte el caldo sobre el gofio mientras remueves enérgicamente hasta conseguir una textura espesa y homogénea. Corrige la textura : si queda muy duro, añade más caldo; si demasiado líquido, más gofio.

: si queda muy duro, añade más caldo; si demasiado líquido, más gofio. Sirve:acompaña con cebolla, mojo y si deseas, algo de carne o pescado desmenuzado.

El escaldón no solo alimenta, une a quienes lo recuerdan con nostalgia, a quienes lo descubren por primera vez, y a quienes reconocen en su sabor un pedazo de tierra, de historia, de cultura. Es el ejemplo perfecto de cómo la tradición no es solo pasado, sino presente nutritivo y futuro sostenible.