Clavijo reclama a Torres negociar la cogestión de los aeropuertos y los incentivos del REF

El Gobierno canario solicita formalmente al Estado el inicio de negociaciones bilaterales para asumir la cogestión de los aeropuertos y la gestión tributaria de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF), asuntos prioritarios para el pacto CC-PP. El Ejecutivo sustenta su solicitud en lo recogido en el Estatuto de Autonomía de 2018, ley del máximo rango que permite a Canarias avanzar en su autogobierno y cuyo desarrollo debe ser negociado con el Estado y que es la segunda vez que se convoca a petición de la Comunidad Autónoma, tras la de la pasada legislatura cuando se negoció el traspaso de las competencias en costas, ahora criticada por el actual Gobierno por insuficiente. En una carta remitida por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al ministro de Política Territorial y Transición Democrática, Ángel Víctor Torres, reclama que “acordemos la apertura de un proceso de negociación bilateral con el fin de analizar y, en su caso, concretar la asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones señaladas en dicho precepto, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en esta materia”.

En cuanto al control tributario de los incentivos fiscales del REF, una segunda carta de Clavijo a Torres solicita la petición de apertura de negociaciones para la cesión de esta competencia a Canarias en base a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía. Dicha disposición prevé expresamente mecanismos de colaboración, cooperación y, en su caso, gestión consorcial entre la Administración tributaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma. El Gobierno quiere negociar asumir el control tributario de los principales incentivos fiscales del REF: la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las deducciones por inversiones en Canarias, los incentivos propios de la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros regímenes fiscales específicos vinculados a sectores estratégicos implantados en el Archipiélago. Dicha competencia se entendería circunscrita a las fases de aplicación, seguimiento y verificación de los requisitos exigidos por la normativa vigente, “manteniéndose en todo caso la coherencia con el marco normativo estatal y europeo, y articulándose a través de los instrumentos de colaboración interadministrativa previstos estatutariamente”.

A la cola en la financiación

Por otro lado, el Consejo de Gobierno analizó con los datos que se conocen hasta ahora la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, aseguró que Canarias es la comunidad autónoma más perjudicada con diferencia con el resto de comunidades infrafinanciadas, de tal forma que queda situada en el puesto 15, es decir, en la cola de las comunidades en recursos y posición si se aplica el modelo con los indicadores dados a conocer hasta ahora. De hecho la titular de Hacienda asegura que el Archipiélago queda peor incluso que antes del sistema que entró en vigor en 2009 y que se tendría que haber renovado en 2014.