DISA, de Canarias al mundo

DISA demuestra que la internacionalización no solo consiste en llevar productos, sino también en la fusión de cultura y valores. Con más de 90 años de liderazgo en el sector energético insular, la expansión de la compañía, hacia Portugal y Uruguay, ha integrado el talento local desde el máximo respeto por la esencia de cada mercado. Su fórmula: innovación, sostenibilidad y una identidad que une culturas.

Cuando una empresa cruza fronteras, ¿qué lleva consigo? Para DISA, la respuesta es clara: identidad y respeto. DISA acumula 90 años de experiencia en el sector, que la han convertido en el líder de la distribución de productos energéticos en Canarias. A principios del siglo XXI, DISA dio su primer salto hacia la Península, convirtiéndose, como licenciatario de la marca Shell en España, en el primer operador independiente de estaciones de servicio del país. Para en 2020, dar el decisivo paso hacia su internacionalización, iniciando este crecimiento en los mercados de Portugal y Uruguay.

Entrar en un nuevo país implica afrontar retos complejos: adaptación a la normativa, comprensión de la cultura empresarial y social, integración de talento local, competencia, hábitos de consumo, logística y gestión de riesgos. DISA ha superado estos desafíos gracias a los valores que la definen en Canarias y que ahora proyecta al mundo: cercanía, calidad, compromiso, innovación y sostenibilidad. A ello suma una premisa fundamental: crecer respetando no solo lo que es, sino también lo que encuentra, adaptándose a las normas y a la esencia de cada país.

Los negocios de DISA en Portugal se identifican bajo la marca Prio / LP/DLP

DISA nació en Canarias hace nueve décadas con una esencia marcada por la resiliencia, la vocación de servicio y el compromiso con la sostenibilidad. Con estas cualidades viaja con cada proyecto internacional porque, para DISA, la identidad no es un eslogan: es la base sobre la que se construye cada decisión, permitiéndole adaptarse a los cambiantes modelos de negocio en energía y movilidad.

Pero exportar identidad no significa imponerla. El éxito de DISA en mercados como Portugal y Sudamérica radica en su capacidad para integrarse en la cultura local, cumpliendo normativas, adaptándose a las necesidades energéticas y respetando las directrices del mercado. Para ello, aplica tres acciones claves: realiza una escucha activa de los hábitos de consumo, incorpora la riqueza del talento local y trabaja en proyectos innovadores alineados con las expectativas del país. Así, DISA logra un equilibrio perfecto: mantener su esencia canaria mientras se convierte en parte del tejido económico y social de cada región.

Tres mercados en cinco años

La primera incursión internacional llegó en 2020. DISA comenzó a reactivar la red de estaciones de servicio Shell, como licenciatarios de la marca, a la vez que adquirió los negocios de PRIO en Portugal. DISA se convirtió así en el cuarto operador más relevante. Llegó al país con vocación de crecimiento, lo que le ha llevado en estos 5 años a aumentar su red hasta gestionar ya 300 estaciones de servicio, 81 tiendas y 230 puntos de recarga eléctrica. Entre sus activos destaca la planta de producción de biocombustibles en Aveiro, la más importante de Portugal y la segunda de la UE en producción a partir de aceites reciclados, instalada junto a una terminal de almacenamiento estratégica con capacidad de 96 km³. Además, su apuesta por el gasóleo renovable ha consolidado a DISA como líder en combustibles ecológicos para el transporte marítimo.

En paralelo, DISA adquirió en Uruguay al segundo operador más importante del país sus negocios, incorporando 90 estaciones de servicio entre otras actividades, como la producción de fertilizantes líquidos Fertec, de gran relevancia para la economía uruguaya en la que el sector primario cuenta con una aportación fundamental para el crecimiento de su PIB, una actividad que recientemente ha extendido hacia Paraguay.

Además, en Chile, DISA adquirió y construyó tres plantas fotovoltaicas en 2018 en el desierto de Atacama, sumando 9 MW de potencia instalada, actualmente en explotación.

Esta expansión consolida a DISA como un actor internacional, que ha sabido enriquecer su propia cultura con el talento y visión de equipos diversos que comparten conocimiento y crean vínculos sólidos. Con cada proyecto, la compañía lleva la identidad canaria a nuevos horizontes, manteniendo su filosofía: energía que conecta, basándose en el respeto, compromiso y orgullo por sus raíces.