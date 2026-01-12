Un estudio analiza palmeras para que resistan al cambio climático

Una iniciativa Interreg-Mac analizará la genética de las palmeras canarias de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera más resilientes para estudiar estrategias de supervivencia de la especie y reforzar su resistencia frente a plagas y al cambio climático. Se trata del proyecto Interreg Palmac para la conservación de palmerales insulares, que, como explicó ayer el investigador y coordinador del proyecto, Pedro Sosa, consiste en un plan de capitalización que, en su segunda fase, a partir de resultados previos, pondrá en práctica esos avances en nuevos territorios.

El proyecto, que se inició con el programa Guarapo en la isla de La Gomera, se aplicará en las poblaciones de Gran Canaria y Fuerteventura, con trabajo de campo en los palmerales naturales de Canarias para buscar estrategias de resiliencia al cambio climático en los ecosistemas más relevantes.

Sosa indicó a los medios que «los palmerales crecen casi exclusivamente en lugares donde hay mucha agua en el subsuelo» y que este factor «va a ser uno de los condicionantes cuando avance el cambio climático».

Posiblemente, adelantó el catedrático, «va a disminuir mucho las condiciones freáticas de los suelos», por lo que se actuará en uno de los ecosistemas que se verá más afectado por el cambio climático.

Seguimiento genético y adaptación al clima

Esa es la idea del proyecto, que también creará las herramientas básicas para desarrollar un sistema de información geográfica, que llegará incluso al público, con el objetivo de conocer la distribución de las palmeras, su estado y la situación de cada ejemplar, y así anticipar la evolución futura de los palmerales.

El proyecto Palmac monitorizará los palmerales mediante este sistema y profundizará en la parte genómica, clave para la adaptación de las especies al cambio climático. Como explicó Sosa, solo a través de la genética los organismos pueden adaptarse a riesgos como la sequía.

«De esta forma podremos ver qué ejemplares y qué poblaciones son capaces de resistir mejor la sequía, analizarlas en el campo y estudiar qué factores explican su mayor adaptabilidad a situaciones de desertización», señaló.

Además de la sequía, los palmerales se enfrentan a la fragmentación del territorio en Canarias, una presión que afecta a todos los ecosistemas y de manera especial a estos enclaves naturales.

«Podremos ver qué poblaciones son capaces de resistir a la sequía», explica Pedro Sosa

El proyecto, financiado con 850.000 euros y con una duración de dos años prorrogable seis meses, cuenta con la ULPGC como coordinadora, junto a los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura y la participación de Cabo Verde.

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, subrayó el trabajo conjunto desarrollado en labores de restauración ambiental para proteger los palmerales, tanto en Canarias como en otros territorios, y destacó que se trata de una iniciativa con la que la isla está “de enhorabuena”.

En la misma línea se expresó la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, quien celebró que la isla se sume en esta segunda fase orientada al conocimiento y la investigación científica.

El proyecto pretende servir de garantía para la conservación de los palmerales y aportar datos y análisis que permitan que esta protección se mantenga a lo largo del tiempo, conservando las características genéticas de la palmera canaria.

La presidenta se mostró convencida de que se logrará disponer de semillas que garanticen la continuidad de las palmeras en el territorio natural.

Por su parte, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, señaló que el proyecto Interreg Mac agrupa a distintas administraciones bajo el liderazgo de la ULPGC para centrarse en uno de los patrimonios botánicos más importantes de la Macaronesia, como la palmera canaria y la palmera de Cabo Verde, las dos únicas especies de palmera presentes en esta región.

Como consecuencia del cambio climático, advirtió, estas especies están sufriendo impactos relevantes que es necesario estudiar y monitorizar con detalle.

Palmac permitirá evaluar el impacto del cambio climático sobre los palmerales y adoptar medidas de protección, contribuyendo así al conocimiento científico y a la preservación de este patrimonio natural.