HiperDino revalida su compromiso medioambiental e incorpora el Certificado ISO 14001 de AENOR en varias de sus tiendas

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino continúa dando pasos dentro de los objetivos marcados en su Plan estratégico de Sostenibilidad y ha sumado este 2025 tres nuevas tiendas a las tres que ya mantenían el Certificado UNE-EN ISO 14001 que otorga AENOR. Estos nuevos reconocimientos han sido otorgados a los siguientes establecimientos en Tenerife: HiperDino Piedra Redonda; HiperDino Güimar y HiperDino Adeje que suscriben la apuesta del grupo de tiendas por aplicar medidas sostenibles y de protección ambiental.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha visitado en la capital grancanaria, hoy lunes 12 de enero, la primera tienda HiperDino que obtuvo dicho certificado, HD Miller. Allí asistió al acto de entrega de dicho reconocimiento a la cadena de supermercados. Con la incorporación de estas tres tiendas, HiperDino cuenta en total con seis establecimientos que han obtenido este estándar internacional medioambiental, ya que el año pasado por primera vez, la cadena de supermercados se convirtió en la primera de todo el sector de la alimentación en Canarias en obtener dicho reconocimiento en las tiendas de HiperDino Miller; HiperDino Arucas II y HiperDino Alisios.

Durante su visita, el consejero Mariano Hernández Zapata destacó que “la obtención del certificado ISO 14001 por parte de HiperDino es un ejemplo claro de que la sostenibilidad ya no es una opción, sino un eje estratégico también para el sector de la distribución”. En este sentido, subrayó que “hablamos de una empresa canaria que demuestra que crecer, generar empleo y proteger el medioambiente pueden y deben ir de la mano”.

Asimismo, Hernández Zapata puso en valor que HiperDino sea la primera cadena de alimentación en Canarias en lograr este reconocimiento medioambiental, señalando que “este tipo de iniciativas contribuyen de forma directa a los objetivos de transición ecológica que nos hemos marcado como Archipiélago, fomentando una gestión más eficiente de los recursos, la reducción de emisiones y una mayor concienciación ambiental en el día a día de la ciudadanía”.

Para la directora general de HiperDino, Olivia Llorca “la obtención por nuestra parte de este certificado supone el reconocimiento a la labor que realizamos en materia de sostenibilidad en todo el grupo. Estamos dando importantes pasos en sistematizar, de manera óptima, los aspectos ambientales derivados de nuestra actividad con el objetivo de aumentar la protección a nuestro medioambiente y reducir la huella de carbono. HiperDino cuenta con un Plan estratégico de Sostenibilidad que año a año va incorporando nuevas medidas. Este certificado avala que estamos en el buen camino y en la correcta dirección”.

HiperDino recibe el certificado en HiperDino Miller, tras pasar durante los últimos meses por un exhaustivo proceso de evaluación para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001 como es el análisis de los aspectos ambientales, y de la legislación aplicable en materias como la gestión de residuos, y las emisiones atmosféricas, entre otras.

La norma ISO 14001 es un estándar internacional de gestión ambiental que establece los requisitos para un sistema de gestión ambiental (SGA). Su propósito es que cualquier organización pueda identificar, controlar y reducir su impacto ambiental. Se basa en el ciclo de mejora continua conocido como PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y requiere que la empresa establezca una política ambiental, objetivos, procedimientos, responsabilidades y un plan de capacitación del personal. Esta certificación es un reconocimiento al esfuerzo continuo de HiperDino por integrar prácticas sostenibles en todas sus operaciones y por su compromiso con la protección del medioambiente.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 291 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.