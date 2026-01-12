Interceptado un carguero con siete toneladas de coca al oeste de Canarias

Una operación conjunta de la Armada española y la Policía Nacional, con el apoyo de la DEA estadounidense, permite apresar en medio del Atlántico un barco con alrededor de 7.000 toneladas de cocaína. Setrata del carguero United S., de bandera de conveniencia de Camerún. Esta cantidad de droga convierte este operativo en la mayor incautación de coca en aguas próximas a Canarias de la historia y en la de mayor envergadura de las llevadas a cabo por el cuerpo policial.

El barco, que se encuentra atracado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife desde ayer domingo, fue intervenido este sábado a 290 millas náuticas (535 kilómetros) al oeste de El Hierro por un equipo de las fuerzas especiales que viajaba en el buque de acción marítima de la Armada ‘Relámpago’ (P-43), de la clase Meteoro, con base en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

En concreto, este equipo pertenece al Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía Nacional, que contó con la coordinación de agentes de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de este cuerpo. El patrullero ‘Relámpago’, diseñado para misiones de seguridad marítima, control de tráfico, lucha contra el narcotráfico y la piratería, suele desarrollar su labor disuasoria en la costa de África. En esta ocasión sirvió de transporte.

El despliegue contó asimismo con apoyo del barco Heroínas de Sálvora, el más moderno de la flota de Salvamento Marítimo. Y como ha ocurrido en otras operaciones de los últimos meses desarrolladas en Canarias, fue clave la colaboración de la agencia antidroga del departamento de Justicia de Estados Unidos, la DEA.

Tras la incautación, el carguero fue trasladado al Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde arribó ayer. Quedó atracado en el Dique del Este de la Dársena de Los Llanos entre fuertes medidas de seguridad. La interceptación evitó que el barco camerunés empleara el sistema de distribuir la droga entre las numerosas narcolanchas que se desplazan por el océano Atlántico en el área que va de Cabo Verde a Madeira (archipiélago de Portugal) y viceversa con paso obligado por Canarias.

El United S. había partido de Brasil en una ruta que transitan este tipo de cargueros, así como pesqueros, remolcadores y hasta algún narcosubmarino. En el puerto de Santa Cruz, donde están detenidos bajo custodia sus tripulantes, se procederá al pesaje definitivo de la droga incautada.

Del United S. apenas hay datos fehacientes además de la bandera de conveniencia camerunesa. De hecho, la ficha remite a la frase upgrade to unlock, actualizar para desboquear, en aspectos tan básicos como el puerto base, el año de construcción, la eslora o la manga. Un barco fantasma.

Bajo sospecha

Cabe recordar que en los últimos años, Camerún se ha convertido en uno de los países a los que se dirige el criticado sistema de banderas de conveniencia, según el cual las empresas pueden registrar sus barcos en un país extranjero sin apenas controles a cambio de una cuota, aunque no exista ningún vínculo entre la embarcación y la nación cuya bandera enarbola. Con esta fórmula se intentan burlar los controles internacionales, tanto en operaciones comerciales como de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

De hecho, en agosto de 2025, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil españolas interceptaron un remolcador al oeste de Canarias que transportaba tres toneladas de cocaína. Fueron detenidos los cinco tripulantes de un buque que también tenía bandera camerunesa.

Además, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el pasado miércoles otro barco con bandera del país africano, en este caso un petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales. Se trata de un buque cisterna apátrida que formaba parte de lo que se denomina la flota oscura que surca los mares del mundo con fines ilegales. Una red opaca de barcos que mueven petróleo –y por lo que se ve otras cosas– de países sancionados, como Venezuela o Irán, y en las que predominan banderas de conveniencia, como la panameña o la camerunesa.

Los 7.000 kilos de cocaína de esta operación suponen el alijo más importante incautado en dirección a aguas españolas. Superaría los 6.500 del Trammsaare en 1999, dentro de la Operación Temple, y los 5.400 del South Sea en 2003. Por este último caso fue condenado Marcial Dorado, el narco que apareció en unas fotos con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una embarcación de recreo.

Este operativo confirma que Canarias se consolida como un punto de paso estratégico del narcotráfico internacional, especialmente en el de cocaína, por una combinación de factores geográficos, logísticos y económicos. De ahí que se hayan incrementado los dispositivos de vigilancia en operaciones conjuntas de las autoridades españolas con las de Estados Unidos y países sudamericanos.

Esta ubicación de las Islas en el epicentro del tráfico internacional de drogas se explica en primer lugar por su ubicación geográfica y estratégica, ya que están situadas en el Atlántico medio, entre Sudamérica (principal origen de la cocaína), África occidental (zona de tránsito), y Europa (destino final). Esto permite rutas marítimas más largas pero menos vigiladas que en el Mediterráneo. Muchas embarcaciones cruzan el Atlántico y usan Canarias como punto de repostaje, lugar para trasbordos o escala antes de continuar hacia la Península o Europa.

Otro dato a tener en cuenta es la ruta atlántica de la cocaína. Desde el inicio de este siglo, las mafias la han reforzado con el esquema Colombia, Brasil o Venezuela-África occidental- Canarias-Península- Europa. En África occidental (Senegal, Cabo Verde, Camerún o Guinea Bissau) la droga se redistribuye. Desde ahí, veleros, pesqueros o mercantes –como ahora el United S.– se dirigen a alas islas.

Infraestructuras portuarias

También hay que tener en cuenta para en este repunte del narcotráfico las infraestructuras portuarias canarias. El alto volumen de contenedores y tráfico marítimo dificulta el control total y facilita la ocultación droga en mercancías legales (contenedores, dobles fondos, cascos de barcos...). Respecto al tipo de embarcaciones usadas se han detectado narcolanchas go fast, veleros de recreo, pesqueros, remolcadores y mercantes o contenedores en barcos comerciales. En muchos casos, las grandes cantidades no llegan a tocar tierra y se transbordan en alta mar.

Consecuencia de todo lo anterior son las grandes incautaciones históricas, cuyo resultado han sido alijos de varias toneladas de cocaína interceptados cerca de las Islas en los últimos tiempos.