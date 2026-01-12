Lola Índigo e IlloJuan: escapada romántica en Lanzarote

Si creías que julio era el mes de las vacaciones, Lola Índigo e IlloJuan te harán cambiar de idea: para ellos, enero es el nuevo julio. La artista ha compartido en Instagram las imágenes de una escapada romántica en Lanzarote, disfrutando de sol, amor y los increíbles paisajes volcánicos de uno de los mejores destinos románticos en España.

Después de unos meses cuidando de sí misma y alejada de la música, Lola decidió que lo que necesitaba era amor, arena, atardecer, y parece que IlloJuan fue el compañero ideal de aventuras isleñas. En las fotos no solo aparecen abrazados y felices, sino que el malagueño responde con corazones en los comentarios, lo que ya es casi un “sí, estamos bien enamoraos”. Recordemos que ambos confirmaron su relación a finales del 2025.

Pero ojo, que esto no es un post de postureo playero al uso. Lanzarote, esa isla canaria famosa por parecer de otro planeta, ha servido de escenario a momentos que harían suspirar hasta al volcán más tímido. Entre selfies con gafas de sol y besos robados, la pareja posa junto a paisajes que bien parecen sacados de una peli de ciencia ficción.

Si tú también estás planeando un viaje a esta joya isleña (o quieres copiar el itinerario de la parejita), aquí van algunos de los lugares que probablemente tacharon de su lista de “cosas que molan”:

Donde la tierra parece un Marte domesticado. Es famoso por sus paisajes volcánicos imposibles de olvidar, y seguro que la pareja se hizo alguna foto con esas coladas de lava petrificadas de fondo.

Playas Papagayo

Bahías con agua turquesa y arena dorada escondidas entre acantilados. Perfectas para un momentito “te tiro arena en la toalla mientras tú te ríes”.

Mirador del Río

Aquí las vistas son tan bestiales que incluso Instagram parece pedir un filtro menos. Desde lo alto de los acantilados puedes ver el océano y hasta la isla de La Graciosa.

Jardín de Cactus y Jameos del Agua

Arte natural mezclado con diseño del legendario César Manrique. Son de esos sitios que te hacen decir “¿esto es un jardín o una obra de museo?” — ideal para fotos de paseo en pareja.

Además de los paisajes lunares, Lanzarote tiene su encanto isleño: pueblos con casitas blancas, puestecitos de pescado fresco y carreteras perfectas para alquilar un coche y perderse (literalmente) entre barrancos y playas.

Volviendo al amor: este viaje también ha servido para confirmar de forma pública (con abrazos y corazoncitos incluidos) que entre Lola Índigo y IlloJuan hay algo más que buena amistad y directos de Twitch.