Arbitraje
Muere Chuchi Arencibia, el árbitro canario de baloncesto que llegó a dirigir finales de Liga y Copa
El que fuera árbitro internacional también desempeñó las labores de delegado de campo en el CB Canarias hasta el pasado verano
Grancanario de nacimiento, vivió en Tenerife desde los 5 años y ejerció la abogacía durante varias décadas
Carlos García
Día triste en el baloncesto canario por la pérdida de Jesús León Arencibia. Chuchi, como era conocido cariñosamente en el mundillo, ha fallecido este lunes 12 de enero a los 64 años después de una larga enfermedad. Su mayor relación con el baloncesto la desempeñó como colegiado, donde llegó a ser internacional y a dirigir varias finales de Liga ACB y Copa del Rey.
Nacido en Gran Canaria, pero con residencia en Tenerife, junto al resto de su familia, desde los cinco años -decía sentirse lagunero-, Arencibia fue abogado de profesión tras haberse licenciado en la Universidad de La Laguna. Una labor que simultaneó con el mundo del arbitraje, llegando a debutar en la ACB en la campaña 84/85 sin haber cumplido los 23 años.
Lo dejó muy pronto
Pese a su indiscutible estatus dentro de la ACB, decidió dejar de ser colegiado en el verano de 1992, justo después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, a los que no fue citado. Sin embargo, su vinculación con el baloncesto se mantuvo intacta hasta hace solo unos meses.
Primero aceptó la petición de Benigno Afonso para convertirse en secretario general de un CB Canarias que trataba de renacer de sus momentos más complicados. Y algo más tarde, en concreto desde octubre de 2012, regreso a la entidad aurinegra. Lo hizo tras la llamada de Félix Hernández y Aniano Cabrera, en este caso, y durante 13 temporadas (hasta el término de la 24/25), como delagado de campo en los partidos del cuadro canarista en el Santiago Martín. Su buen talante y conocimiento del terreno siempre fueron un plus para que los colegiados de la ACB se sintieran como en casa en sus visitas al recinto de Los Majuelos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Gran Canaria y Tenerife
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y heladas para el Día de Reyes en Canarias en estas islas
- El Papa empieza por Gran Canaria
- La Aemet alerta de una víspera de Reyes lluviosa en Canarias con acumulados abundantes en el norte de varias islas
- La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan