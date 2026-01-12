Los parados canarios que hayan trabajado menos de un año tienen derecho a 3.000: estos son los requisitos para pedir la ayuda del SEPE

Los desempleados canarios que hayan trabajado menos de un año pueden solicitar una ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de hasta 3.000 euros. Esta prestación también está dirigida a trabajadores a tiempo parcial con ingresos insuficientes, lo que amplía el número de posibles beneficiarios. Se trata del subsidio por cotizaciones insuficientes, una ayuda clave de la Seguridad Social para quienes no han acumulado las cotizaciones necesarias para acceder a la prestación contributiva por desempleo.

PI STUDIO

Esta es una de las ayudas menos conocidas del SEPE, pero es un apoyo para quienes se quedan sin trabajo y no alcanzan los 360 días cotizados exigidos para la prestación contributiva.

Miles de canarios se pueden beneficiar del subsidio por cotizaciones insuficientes

El subsidio por cotizaciones insuficientes es una ayuda asistencial gestionada por el SEPE para quienes han trabajado, pero no lo suficiente como para cobrar el paro. Está pensado para personas que han cotizado al menos 90 días y menos de 360, y que carecen de rentas o tienen responsabilidades familiares.

Esta prestación está dirigida a personas en situación legal de desempleo, inscritas como demandantes de empleo, y puede solicitarse de forma sencilla, tanto por internet como de manera presencial. Además, en determinados casos es compatible con trabajos a tiempo parcial, aunque la cuantía se reduce proporcionalmente.

La cuantía máxima oscila los 3.000 euros, pero la cantidad total depende de la duración reconocida y de si existen cargas familiares.

Estos son los requisitos para pedir el subsidio por cotizaciones insuficientes

Para poder solicitar este subsidio, es necesario cumplir con estas condiciones que establece la Seguridad Social:

Estar en situación legal de desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024.

Estar inscrito como demandante de empleo.

Haber cotizado al menos 90 días y menos de 360.

No tener derecho a la prestación contributiva por desempleo.

No superar el límite de rentas, fijado en el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional.

Carecer de rentas propias o, alternativamente, tener responsabilidades familiares.

Suscribir el acuerdo de actividad con el SEPE.

No encontrarse en situación de incompatibilidad con otras ayudas.

Presentar la solicitud dentro del plazo de seis meses desde la última situación legal de desempleo.

El SEPE también permite acceder a este subsidio si se mantienen uno o varios contratos a tiempo parcial, siempre que la suma de las jornadas no alcance una jornada completa.

Cuantía y duración del subsidio por cotizaciones insuficientes

La cuantía mensual del subsidio es equivalente al 80 % del IPREM, lo que supone algo más de 480 euros al mes. La duración depende de los días cotizados y de si existen responsabilidades familiares:

Con 90 a 179 días cotizados , el subsidio se reconoce por 3, 4 o 5 meses , según el periodo trabajado.

, el subsidio se reconoce por , según el periodo trabajado. Con 180 días o más cotizados, puede alcanzar hasta 21 meses si posteriormente se acreditan responsabilidades familiares.

En el conjunto de la ayuda, el importe total puede rondar los 3.000 euros, de ahí que sea conocida popularmente con esa cifra.

El subsidio puede compatibilizarse con trabajos a tiempo parcial, siempre que no se supere una jornada completa. En ese caso, la ayuda se reduce de forma proporcional a las horas trabajadas.

El plazo para poder pedirla comienza al agotar otras prestaciones o a los 15 días de quedar en el paro. Es importante no dejar pasar el tiempo, ya que si no se presenta la solicitud dentro de los seis meses siguientes, el derecho se pierde.

El subsidio por cotizaciones insuficientes es una ayuda clave para quienes se quedan sin empleo y no alcanzan el mínimo de cotización para cobrar el paro.