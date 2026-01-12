Profesorado de la ULPGC, en contra del ‘Honoris Causa’ de la reina Sofía
La protesta contra la investidura de la reina Sofía como doctora Honoris Causa se realizará el mismo jueves en la sede institucional, tras la aprobación del nombramiento por el claustro de la ULPGC
Un grupo de profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha firmado un escrito en el que rechaza la investidura de la reina Sofía como doctora Honoris Causa, un nombramiento que se realizará este jueves en el Paraninfo de la sede institucional.
«Esto ha partido de una serie de conversaciones que se han producido dentro del ámbito universitario. Creemos que no tiene sentido reconocer con este título a una persona que no cumple con el ideal universitario de contribuir con la ciencia, el cambio social, el conocimiento y el pensamiento», defendió ayer José Antonio Younis, catedrático de Psicología Social y uno de los 15 docentes que ha rubricado este escrito, que lleva por título ¿Qué significa honrar a alguien en nombre de la universidad?
Herramienta de «cortesía»
A juicio de Younis, la reina emérita ha ido «en contra» de las metas feministas. Además, todos los firmantes consideran que el Honoris Causa debe ser «un reconocimiento al mérito intelectual», y no «una herramienta de cortesía institucional». Por ello, insisten en que las actividades desempeñadas por la reina Sofía siempre han estado vinculadas al ámbito «ceremonial, filantrópico y protocolario».
Para mostrar la oposición del colectivo a este nombramiento, el mismo jueves se ha convocado una protesta frente a la sede institucional. Hay que recordar que la concesión de esta distinción a la reina emérita fue aprobada el pasado 25 de noviembre por el claustro de la ULPGC, a propuesta del rector, Lluís Serra Majem. ¿La razón? Reconocer su continuado apoyo a iniciativas sociales, humanitarias y asistenciales, así como su «firme compromiso» con la cultura, la ciencia y la educación. El acto será retransmitido en directo en el canal de YouTube de la institución académica.
