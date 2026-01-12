El sueldo de todos los trabajadores de Canarias bajará en 2026: tu nómira será inferior desde este enero y no podrás hacer nada

Todos los trabajadores de Canarias cobrarán menos este 2026 por culpa de la Seguridad Social. Al revisar la primera nómina del año, los empleados canarios comprobarán que el ingreso es más bajo que el de diciembre, una diferencia que no responde a errores ni cambios de contrato, sino a la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización que vuelve a incrementarse este año y afecta directamente al sueldo neto.

La bajada corresponde a una cotización adicional a la Seguridad Social que ya se venía aplicando en años anteriores, pero que este año vuelve a incrementarse. La medida afecta tanto a empleados por cuenta ajena, como a empresas y autónomos, y se reflejará de forma automática en la próxima nómina que cobres.

¿Por qué se aplica el Mecanismo de Equidad Intergeneracional en todas las nóminas?

El MEI es un recargo creado para reforzar el sistema público de pensiones ante el envejecimiento de la población. No tiene contraprestación directa para quien lo paga, es decir, no aumenta la base de cotización ni garantiza una pensión más alta en el futuro. Su finalidad es financiar el sistema para que otros puedan beneficiarse de él cuando llegue el momento de jubilarse.

Estos son los cambios más importantes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en 2026

Hasta el año pasado, los trabajadores por cuenta ajena estaban pagando un 0,13 % de su salario en concepto de MEI. A partir de enero de 2026, ese porcentaje sube al 0,15 %, lo que se traducirá en una reducción leve pero perceptible del salario neto mensual.

En el caso de las empresas, la aportación también aumenta. La cotización empresarial pasa del 0,67 % al 0,75 %, incrementando el coste laboral por trabajador.

Los autónomos tampoco se libran de esta subida, pero también deberán abonarlo. Al asumir íntegramente el MEI, pasarán de pagar un 0,8 % a un 0,9 %, lo que implica una mayor aportación mensual a la Seguridad Social en función de su base de cotización.

Así quedan las nóminas después de la subida del MEI

El impacto económico dependerá del salario o de la base por la que se cotice. En términos generales, el recorte será pequeño, pero acumulativo mes a mes.

Para muchos trabajadores supondrá entre uno y tres euros menos al mes, aunque en sueldos más altos la cifra puede ser algo mayor. En el caso de los autónomos, el incremento también variará según la base elegida.

El MEI funciona como un pago adicional a la Seguridad Social sin beneficio individual futuro. Ni el trabajador, ni la empresa, ni el autónomo verán reflejado este esfuerzo extra en una pensión más alta cuando llegue el momento de jubilarse. Es una aportación solidaria destinada a sostener el sistema en su conjunto.

Este ajuste ya estará incorporado en las nóminas y recibos de cotización cuando en unos días los trabajadores cobren su salario mensual. Por eso, cuando llegue el primer sueldo del año, muchos trabajadores notarán que cobran un poco menos.