¿Te pueden sancionar por avisar de un control de la Guardia Civil? La DGT alerta a los conductores canarios

Durante años, avisar con las luces de un control policial era una práctica habitual entre conductores. Ahora, ese gesto se ha trasladado a grupos de WhatsApp, Telegram y otras redes sociales, donde muchos conductores comparte la ubicación de los controles de la Guardia Civil.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se muestra en contra de esa práctica porque los conductores "logran así esquivar los radares y los controles, lo que está influyendo de forma muy negativa en la seguridad vial".

¿Cuándo se pueden avisar con las luces?

No todos los avisos se sancionan, la clave esta en por qué se hace:

Cuando los conductores utilizan las luces para advertir de un peligro en la carretera (accidente, avería u obstáculo) es legal y recomendable.

Si el objetivo es avisar de un control de tráfico o un radar móvil, es sancionable.

Este simple gesto puede suponer multas de hasta 200 euros para los conductores.

Esto es lo que ocurre si alertas sobre un control de la Guardia Civil

Las autoridades ponen el foco en los grupos de mensajería creados exclusivamente para alertar a los conductores. La DGT advierte que existen grupos en WhatsApp o redes sociales organizados por zonas o comarcas a través de los cuales informan sobre los movimientos de las patrullas para que los conductores puedan tomar rutas alternativas.

Según la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, más concretamente el artículo 36 (punto 23) recoge que "El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".

Las sanciones por ese tipo de comportamientos oscilan entre 601 y 30.000 euros.

La DGT lo deja claro

Avisar de los controles no es un gesto solidario con el resto de conductores. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico avisan de que este tipo de prácticas pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos porque ayudan a que personas que no deberían coger los vehículos continúen circulando.