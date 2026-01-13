La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura este martes

La calma atmosférica dará paso este martes 13 a un nuevo episodio de lluvias en el Archipiélago. Lanzarote y Fuerteventura, habitualmente ajenas a las precipitaciones frecuentes, se preparan para recibir al frente atlántico que atraviesa estos días la fachada occidental de la Península y que alcanzará Canarias dejando lluvia, viento y oleaje.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por lluvias en ambas islas orientales, donde podrían acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Ante esta previsión, el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta a partir de las 10:00 horas de este martes, en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Aviso amarillo: 15 mm por hora y posibles tormentas

Según la AEMET, el paso del frente frío dejará cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las vertientes norte de ambas islas, donde podrían producirse chubascos localmente fuertes y puntuales tormentas. Las lluvias llegarán acompañadas de viento del norte con intervalos fuertes, especialmente en zonas altas y costeras.

El aviso amarillo estará activo durante la jornada del martes, mientras que el resto del archipiélago permanecerá con cielos parcialmente cubiertos y posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas montañosas.

Medidas preventivas y recomendaciones a la población

Ante esta situación, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, presidido por Francisco J. Aparicio, ha emitido una batería de recomendaciones preventivas a la población. Entre ellas, destaca la necesidad de:

Consultar las previsiones oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Revisar tejados, canalones y sistemas de evacuación de aguas.

Evitar aparcar vehículos en cauces de barrancos, aunque el cielo esté despejado.

Limitar desplazamientos por carretera y extremar la precaución al volante.

Aplazar actividades al aire libre como senderismo, excursiones o acampadas.

Tener a mano linternas, agua potable, medicación y radios a pilas por si se producen incidencias.

En caso de tormentas eléctricas, se recomienda cerrar puertas y ventanas, desenchufar electrodomésticos, y alejarse de árboles, estructuras metálicas o zonas inundables.