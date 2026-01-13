La Aemet anuncia la llegada de un frente frío, lluvias y calima este martes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 13 de enero, la influencia de la cola de un frente frío cuya parte más activa se mantendrá al norte del Archipiélago, pero que afectará de forma desigual a las islas. Se esperan precipitaciones moderadas en las islas orientales y en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de que sean localmente fuertes en el norte de Lanzarote, donde no se descarta alguna tormenta aislada, aunque con baja probabilidad.

El paso del frente vendrá acompañado de un descenso moderado de las temperaturas en medianías. En líneas generales, el día comenzará con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y presencia probable de calima ligera en altura, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las mínimas no variarán o descenderán levemente. El viento será flojo de componente este, girando progresivamente a norte.

En el estado del mar, predominará el viento del este o noreste con fuerza 2 o 3, aumentando de madrugada a noroeste 3 o 4, para amainar al final del día. El mar se presentará rizado o con marejadilla.

Pronóstico del tiempo para este martes, 13 de enero / ECMWF

LANZAROTE — Nubosidad en aumento y chubascos puntualmente intensos

Cielos poco nubosos o despejados al inicio, tendiendo durante la mañana a nuboso. Se esperan lluvias débiles a moderadas, que podrían ser localmente fuertes en forma de chubascos a partir del mediodía, con baja probabilidad de tormenta. Apertura de claros al final del día. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso en zonas de interior, y mínimas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noroeste, girando a norte y aumentando por la tarde, con intervalos fuertes en zonas de interior.

Temperaturas (°C): Arrecife 12 / 21

FUERTEVENTURA — Chubascos a partir del mediodía

Predominio de cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad durante las horas centrales. Lluvias débiles a moderadas, con probabilidad de chubascos localmente fuertes desde el mediodía. Claros al final del día. Temperaturas con pocos cambios, con ligero descenso de las máximas en el interior. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte y aumentando de intensidad por la tarde, con intervalos fuertes en zonas interiores.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 13 / 22

GRAN CANARIA — Lluvias débiles en el norte y este

Cielos poco nubosos al inicio, tendiendo a nuboso en las horas centrales, con lluvias débiles a moderadas en el norte y este. Apertura de claros al final del día, especialmente en el sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en cumbres. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte y aumentando por la tarde, con intervalos fuertes en cumbres y vertientes este y oeste, y alguna racha muy fuerte ocasional.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 / 22

La cola del frente frío traerá precipitaciones / ECMWF

TENERIFE — Lluvias en el norte y sudeste, nieve en cumbres altas

Cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas en el norte y sudeste. Intervalos nubosos en el resto, con menor probabilidad de precipitación. Claros al final del día. Cota de nieve entre 2.300 y 2.500 metros. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las máximas en la vertiente norte, más acusado en cumbres centrales, donde no se descartan heladas débiles. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte y reforzándose por la tarde, con intervalos fuertes en vertientes sudeste, suroeste y cumbres.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 21

LA GOMERA — Nubosidad en el norte con lluvias ocasionales

Cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles a moderadas. Intervalos nubosos en el resto de la isla y apertura de claros al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte y aumentando por la tarde, con intervalos fuertes en cumbres y vertientes oeste y este.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 23

LA PALMA — Precipitaciones moderadas en el norte y oeste

Cielos nubosos con lluvias moderadas en el norte y oeste, y menor probabilidad de precipitaciones en la vertiente este. Claros al final del día. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso en el norte, y mínimas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte y aumentando por la tarde, con intervalos fuertes en cumbres y vertientes oeste y este.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 / 20

EL HIERRO — Norte más inestable

Cielos nubosos con probables lluvias débiles a moderadas en el norte e intervalos nubosos en el resto. Apertura de claros al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte y aumentando de intensidad por la tarde, con intervalos fuertes en cumbres y extremos oeste y noreste.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 17