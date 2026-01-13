Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los aeropuertos canarios cerraron 2025 con más de 54 millones de pasajeros, un 3,6 % más

El aeropuerto de Gran Canaria fue el que registró un mayor número de pasajeros con 15.826.553, un 4% más que en 2024

Pasajeros esperando para facturar en el Aeropuerto de Gran Canaria.

Pasajeros esperando para facturar en el Aeropuerto de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Los aeropuertos de Canarias registraron el año pasado un total de 54.753.915 pasajeros, un 3,6% más que en 2024, ha informado AENA. Un total de 22,3 millones fueron pasajeros de vuelos nacionales y 32,1 millones de vuelos internacionales, un 3,7% y un 3,8% más que en 2024, respectivamente, se indica en un comunicado.

De los 54.454.206 pasajeros comerciales, 22.309.329 viajaron en vuelos nacionales, un 3,7% más, mientras que 32.144.877 lo hicieron en internacionales, un 3,8% más respecto al acumulado de 2024. El aeropuerto de Gran Canaria fue el que registró un mayor número de pasajeros con 15.826.553, un 4% más que en 2024.

Le siguen los aeropuertos de Tenerife Sur, con 13.969.678 pasajeros, un 1,7% más; César Manrique-Lanzarote, con 8.920.901 pasajeros (+2,4%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 7.174.977 (+6,1%); Fuerteventura, con 6.886.935 pasajeros y el mayor crecimiento porcentual, situado en un 6,8% más.

Asimismo, La Palma, con 1.533.355 (+2,5%); El Hierro con 313.175 viajeros (-2,8%); y el aeropuerto de La Gomera, con un total de 128.341 pasajeros y un crecimiento del 6,3% respecto al año anterior. Durante 2025, se gestionaron 486.766 movimientos de aeronaves (un 3,3% más), y se registraron 33.055 toneladas de mercancías transportadas (- 0,7%).

TEMAS

