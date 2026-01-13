Asinca presenta su contribución a la futura estrategia para las regiones ultraperiféricas de la UE y al paquete de simplificación administrativa para las RUP

La Asociación Industrial de Canarias (Asinca) ha presentado sus documentos de participación en las consultas públicas abiertas por la Comisión Europea sobre el 'Futuro de la Nueva Estrategia en favor de las RUP' y sobre sobre el 'Paquete de simplificación normativa para las Regiones Ultraperiféricas de la UE'.

En ambos documentos, Asinca pone de manifiesto que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce la situación singular de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y los costes adicionales estructurales, permanentes y acumulativos que de ella se derivan, y constituye el pilar jurídico fundamental que ampara la aplicación de un tratamiento particular para favorecer el desarrollo económico y social sostenible para las RUP.

El art. 349 también justifica la aplicación de medidas específicas y de una reglamentación propia para las RUP en el contexto europeo. Dicho artículo no solo legitima, sino que mandata, la aplicación de medidas específicas y adaptaciones normativas concretas para las RUP en el marco de las políticas comunes de la Unión.

Singularidad de las RUP

Asinca destaca que, a pesar de este reconocimiento del derecho primario de la UE, muy pocas iniciativas legislativas europeas tienen en cuenta la singularidad de las RUP y por ello demanda que la Nueva Estrategia de las RUP garantice la aplicación de un tratamiento particular transversal, coherente y homogéneo que promueva su integración en el mercado único europeo, garantizando la prosperidad de las RUP y su desarrollo económico y social.

Asinca considera que la Estrategia para las RUP representa una oportunidad histórica para superar un enfoque meramente declarativo y avanzar hacia una aplicación plena, coherente y homogénea del artículo 349 incorporando mecanismos obligatorios en la elaboración y aplicación de la legislación europea.

Por ello, solicita a la Comisión Europea que en esta nueva Estrategia haga pleno uso de las posibilidades que ofrece el artículo 349 del Tratado y que en cada una de las medidas legislativas o actos de ejecución se incorporen los mecanismos para evaluar de forma sistemática con carácter previo a su aplicación, los impactos específicos que tendrán en las Regiones Ultraperiféricas, evitando generar distorsiones o impactos negativos, y que se establezcan en caso necesario modulaciones o compensaciones. Recuerda, cómo la aplicación de la Directiva de Derechos de Emisión ETS, ha encarecido los costes logísticos de todos los operadores económicos y ha puesto en jaque la continuidad de muchas navieras en los puertos canarios.

Realidad ultraperiférica

El sector industrial demanda un marco europeo más adaptado a la realidad ultraperiférica, más simple desde el punto de vista administrativo y eficaz en términos económicos, que promueva la competitividad, la sostenibilidad y la mejora del nivel de vida en los territorios ultraperiféricos. Recuerda que la industria ha demostrado ser un sector económico estratégico en las islas, generando más de 50.000 empleos en Canarias y el 6,2% del Valor Añadido Bruto (VAB) total de la economía, aportando unos 3.000 millones de euros, creando empleo de calidad, innovación y tecnología, prosperidad y competitividad global.

Asinca confía en que la estrategia en favor de las RUP considere los efectos positivos que han tenido las medidas específicas como el POSEI, el REA y el Fondo RUP al favorecer el desarrollo industrial y la compensación de los costes adicionales, por lo que insta a salvaguardar estos instrumentos de apoyo a los sectores productivos y a la diversificación económica, ante el riesgo que supone para Canarias y sus sectores productivos, la integración del POSEI en los planes nacionales. Por ello, solicita el mantenimiento del Reglamento del POSEI dotándolo de un adecuado presupuesto, actualizándolo acorde a los sobrecostes actuales. También solicita mantener la dotación del Fondo RUP actualizada en base a los costes adicionales actuales.

La industria canaria quiere participar de todas las iniciativas que se desarrollen en el contexto comunitario, las cuales deben estar adaptadas y moduladas a la realidad de las RUP para que favorezcan la inversión, la innovación, la sostenibilidad y la autonomía estratégica. Por ello considera que se debe promover una regulación que permita integrar la sostenibilidad y la neutralidad climática como fuentes de competitividad y no como obstáculos para las industrias de las RUP.

Apoyar el desarrollo industrial es clave para crear empleo, fomentar la innovación, mejorar la competitividad global y asegurar la autosuficiencia económica. Y para ello es fundamental, adaptar el reglamento de exención por categorías, desarrollar una definición de Pyme específica para las RUP y mejorar la eficiencia de la política de cohesión, entre otras propuestas que se plantean en las contribuciones presentadas.

La Asociación Industrial de Canarias considera que el éxito de la Estrategia de las RUP dependerá de su capacidad para traducir los principios jurídicos del art. 349 en medidas operativas, financieras y normativas concretas, que permitan a la industria de las RUP contribuir plenamente a los objetivos de la Unión y reforzar la autonomía estratégica y mejorar la resiliencia de la economía y de la sociedad de las RUP. La simplificación normativa, no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la autonomía estratégica de la unión europea.

Finalmente, Asinca como organización más representativa del sector industrial en Canarias, se pone a disposición de la Comisión Europea y el resto de las Instituciones Comunitarias para trabajar activamente en el desarrollo e implementación de la Nueva Estrategia de las RUP.