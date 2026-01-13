La Seguridad Social avisa a los pensionistas canarios: esta carta que reciben es una estafa
La Seguridad Social avisa de un fraude que pone el riesgo a los pensionistas
La Seguridad Social ha lanzado una aviso sobre una nueva estafa dirigida a los pensionistas, que utiliza el nombre y la imagen de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para intentar conseguir los datos personales y bancarios de las personas más vulnerables.
La cuenta oficial de la TGSS en la red social X ha compartido un modelo de la carta que están enviando los delincuentes. El objetivo del sistema es proteger a los ciudadanos y evitar que caigan en este tipo de mensajes fraudulentos.
Así es la estafa de la carta que reciben los pensionistas
"Cuidado. Fraude. Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas. No piques", avisa la Tesorería General de la Seguridad Social. La estafa llega en formato de carta, con un formato que busca imitar un mensaje oficial e incluyendo el logotipo de la TGSS y un encabezado en el que indica "cambios datos bancarios seg social".
Lo más destacable son las faltas de ortografía que contiene el mensaje y el lenguaje poco formal, donde se afirma la perdida de datos de los ciudadanos tras "la ley que entró en vigor el pasado mes" y como consecuencia del "ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad Social".
"La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos"
Los estafadores solicitan al pensionista el envío de una serie de documentos personales:
- Fotos de ambas caras del DNI o NIE.
- Foto del extracto bancario donde aparezca como titular o autorizado en una entidad bancaria.
- Importe de la última pensión cobrada.
Además, hablan de un incremento de entre 75 y 150 euros, "dependiendo el caso", y piden que toda la información se remita a un correo electrónico que no es oficial.
Señales para detectar la estafa
La Seguridad Social alerta para que los jubilados extremen la precaución y puedan identificar el fraude de manera sencilla:
- Errores ortográficos y mala redacción
- Formato de la carta
- Solicitud de datos que el sistema nunca solicita
- Promesas económicas
- Correos electrónicos no oficiales
Además, la TGSS aclara que no existe ningún ataque informático que haya eliminado datos de los ciudadanos porque la administración cuenta con copias de seguridad y sistemas de backup.
- El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Gran Canaria y Tenerife
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y heladas para el Día de Reyes en Canarias en estas islas
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- El Papa empieza por Gran Canaria
- La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
- La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias