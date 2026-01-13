Exceltur anticipa un año positivo para la industria turística de Canarias

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) anticipa un año positivo para el turismo regional en 2026, con especial impacto en comunidades como Andalucía, Murcia, Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana, además de Madrid, Castilla-La Mancha y el País Vasco, aunque advierte de que la evolución podría verse condicionada por la incertidumbre del escenario geoestratégico global.

Según las previsiones, el valor añadido de la actividad turística en España alcanzará los 230.000 millones de euros en 2026, lo que supone un crecimiento del 2,4%, una décima menos que en 2025. Así lo explicó el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, quien señaló que tanto en 2025 como en 2026 se produce una «normalización» del crecimiento tras años de fuertes incrementos, aunque destacó que el actual «patrón de crecimiento es más cualificado».

El PIB turístico cerró 2025 en 218.459 millones de euros, lo que representa el 13% del PIB total de la economía española. El crecimiento fue del 2,5%, ligeramente inferior al 2,8% previsto inicialmente por Exceltur en octubre.

Perelli subrayó que este crecimiento se refleja en la mejora de la productividad del trabajo y en la creación de 47.815 empleos, de los cuales el 91,9% fueron con contratos indefinidos. En materia salarial, destacó que el incremento medio salarial acordado en convenio fue del 3,9%.

Asimismo, valoró que las empresas turísticas mejoraron más sus ventas que sus resultados, una tendencia que continuará en 2026. En cuanto al comportamiento de la demanda en 2025, el vicepresidente de Exceltur indicó que la demanda extranjera evolucionó mejor que la nacional. Los destinos más beneficiados fueron los de sol y playa, junto con la Comunidad de Madrid y el País Vasco. El gasto de los turistas extranjeros aumentó un 8% y su afluencia un 1%, mientras que la demanda nacional redujo su gasto un 0,4% y sus viajes un 3,9%.

Sobre el descenso del mercado nacional, explicó que se debe a que los españoles están viajando más al extranjero, con un aumento del 11% del gasto turístico fuera del país.