EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El movimiento estudiantil de Venezuela exige una transición sin persecución ni presos políticos

La dirigencia estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) exigió este lunes que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inicie un proceso de transición en el país, que cese la persecución a la disidencia y se libere a todos los presos políticos.

En una rueda de prensa, Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, afirmó que la mandataria encargada y su hermano, el diputado Jorge Rodríguez, quien es jefe del Parlamento, tienen la "responsabilidad histórica" de dirigir "una transición democrática" que sea "lo más expedita posible".

En este sentido, señaló que se deben establecer garantías para este proceso, entre las cuales destacó: "desarmar a los colectivos, a los grupos irregulares que hoy por hoy acechan a la población venezolana, darle libertad a los presos políticos y tranquilidad a las familias que hoy pernoctan fuera de los centros de reclusión".