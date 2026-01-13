El Gobierno de Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago a partir de las 18:00 horas de este martes, 13 de enero.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, la prealerta afectará al litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote; así como al litoral norte de Tenerife y Gran Canaria.

Previsión

Esta medida se ha adoptado debido a que se espera un mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará y superará los 3-4 metros.

También habrá viento del noroeste de fuerza 3-5 (12-38 kilómetros por hora), arreciando a 6 (39-49 kilómetros por hora) en zonas expuestas, rolando por la noche a norte o noreste. Marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste. El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste de las islas.

Oleaje en Mesa del Mar en Tacoronte. / María Pisaca

Consejos de autoprotección

Ante esta situación, el Gobierno de Canaria ofrece los siguientes consejos de autoprotección: