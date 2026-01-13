Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago

Se esperan olas de hasta 4 metros

La zona de pescadores tras la Barra de Las Canteras con bandera roja y algo de oleaje. / CECOPAL - Archivo

La Provincia

La Provincia

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago a partir de las 18:00 horas de este martes, 13 de enero.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, la prealerta afectará al litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote; así como al litoral norte de Tenerife y Gran Canaria.

Previsión

Esta medida se ha adoptado debido a que se espera un mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará y superará los 3-4 metros.

También habrá viento del noroeste de fuerza 3-5 (12-38 kilómetros por hora), arreciando a 6 (39-49 kilómetros por hora) en zonas expuestas, rolando por la noche a norte o noreste. Marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste. El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste de las islas.

Oleaje en Mesa del Mar en Tacoronte. / María Pisaca

Consejos de autoprotección

Ante esta situación, el Gobierno de Canaria ofrece los siguientes consejos de autoprotección:

  • Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar
  • No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
  • Evite la pesca en zonas de riesgo
  • No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
  • Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
  • Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
  • Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
  • Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente
  • Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado
  • Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro
  • Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten
  • Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
  • Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2

