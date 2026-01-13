El Gobierno de Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago
Se esperan olas de hasta 4 metros
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago a partir de las 18:00 horas de este martes, 13 de enero.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En concreto, la prealerta afectará al litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote; así como al litoral norte de Tenerife y Gran Canaria.
Previsión
Esta medida se ha adoptado debido a que se espera un mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará y superará los 3-4 metros.
También habrá viento del noroeste de fuerza 3-5 (12-38 kilómetros por hora), arreciando a 6 (39-49 kilómetros por hora) en zonas expuestas, rolando por la noche a norte o noreste. Marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste. El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste de las islas.
Consejos de autoprotección
Ante esta situación, el Gobierno de Canaria ofrece los siguientes consejos de autoprotección:
- Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar
- No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
- Evite la pesca en zonas de riesgo
- No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
- Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
- Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
- Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente
- Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro
- Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten
- Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
- Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2
