La Guardia Civil alerta a los padres canarios tras la vuelta al cole: atentos a estas señales

Las autoridades aconsejan prestar "atención a las señales de alerta"

Alumnos canarios a la puerta de un colegio. / María Pisaca

Helena Ros

La vuelta al cole tras las vacaciones suele ser un proceso complicado para los estudiantes. Con el regreso a las aulas tras la Navidad, la Guardia Civil ha lanzado un mensaje dirigido a los padres en su cuenta oficial de X, con el objetivo de ayudar a detectar los casos de acoso escolar tanto en niños como en adolescentes. A través de este post, los agentes buscan acercar a la sociedad los avisos de bullying.

El acoso escolar es un problema que requiere la implicación de las familias, centros educativos y autoridades. Es por ello, que los agentes recuerdan que los padres y madres tienen un papel clave identificando las primeras señales de aviso "en la vuelta al cole".

Cómo detectar el acoso escolar

Las autoridades avisan de una serie de señales que deben alertar a los padres, si tu hijo lleva a cabo alguna de estas evidencias es importante ponerle freno:

  • Cambios bruscos de comportamiento o estado de ánimo.
  • Falta de comunicación con sus iguales
  • Rotura pérdida de material
  • Disminuye el rendimiento escolar

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que el teléfono de atención al acoso escolar es el 062. "No permitas el acoso escolar", recuerdan los agentes.

TEMAS
