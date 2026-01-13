Legalidad de grabar conversaciones en España: claves del abogado Sergio Choolani

Las grabaciones legales en juicios y las capturas WhatsApp como prueba se han vuelto comunes en conflictos personales, familiares y laborales. Aun así, la legalidad de grabar conversaciones genera muchas dudas. El abogado Sergio Choolani ha aclarado recientemente en qué casos estas pruebas digitales en juicio son válidas según la ley.

Según Choolani, las conversaciones grabadas o los mensajes de aplicaciones como WhatsApp sí pueden presentarse como prueba ante un juez, siempre que la persona que realiza la grabación forme parte activa de la conversación. “Muchas veces me preguntan si esa captura de pantalla que ha sacado el WhatsApp o esa conversación que ha grabado por prudencia puede ser utilizada como prueba en un juicio. Y la respuesta es que sí”, señala el letrado.

No es legal grabar conversaciones ajenas, solo aquellas en las que se participa

No obstante, el abogado advierte de un límite fundamental: no es legal grabar conversaciones ajenas. Es decir, una persona no puede registrar un diálogo entre terceros en el que no participa y utilizarlo posteriormente como prueba. “Tú no puedes grabar a un tercero hablando con otra persona y utilizar esa conversación. Pero si tú has formado parte de la conversación, sí que es válida esa prueba”, subraya.

Uno de los aspectos que más llama la atención de sus declaraciones es la aclaración sobre el consentimiento. Choolani explica que no es necesario avisar al interlocutor de que la conversación está siendo grabada. La ley permite la grabación sin previo aviso siempre que quien graba participe directamente en la conversación, ya sea presencial o telefónica. “Muy importante, no te hace falta ni siquiera avisar a tu interlocutor de que la conversación está siendo grabada”, recalca.

Esta precisión resulta especialmente relevante en situaciones de conflicto, donde una grabación puede servir para demostrar amenazas, incumplimientos de acuerdos o conductas irregulares. En este sentido, el abogado recomienda actuar con prudencia y no alertar innecesariamente a la otra parte sobre la existencia de pruebas. “No des pistas sobre las pruebas que tienes”, apunta.

Las explicaciones de Sergio Choolani contribuyen a aclarar una cuestión legal que afecta a miles de personas y que, en la era de la comunicación digital, cobra cada vez mayor importancia. Su mensaje pone el foco en el uso responsable de las grabaciones y en el conocimiento de los derechos propios, recordando que la legalidad de una prueba depende no solo de su contenido, sino también de cómo y por quién fue obtenida.