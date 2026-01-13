Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desahucio Muelle DeportivoAEMET prealerta lluvias Lanzarote y FuerteventuraFinanciación autonómica CanariasCervecería Ca´JonásAtasco en la capitalDirecto Crisis migratoria
instagramlinkedin

Las lluvias no dan tregua en Canarias: mantienen a Lanzarote y Fuerteventura en aviso amarillo este martes

La Oliva registra 12 litros por metro cuadrado hasta las 16:00 horas y Haría, 10,8

Lluvia en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Lluvia en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

La Provincia

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

Las lluvias continúan sin dar tregua en Canarias y por ahora el paraguas sigue siendo el aliado imprescindible de los isleños.

Aunque este martes amaneció con cielos despejados en gran parte de Gran Canaria, a lo largo de la jornada las nubes han cubierto el cielo de la isla. Una situación similar se ha registrado en Lanzarote y Fuerteventura donde hasta las 16:00 horas de este jueves se contabilizaron 12 litros por metro cuadrado en La Oliva, 10,8 litros en Haría y 8,8 litros en Tinajo, motivo por el que la Aemet ha activado el aviso amarillo en ambas islas por precipitaciones fuertes hasta el final de la jornada.

En Gran Canaria las lluvias han vuelto a premiar a las medianías, con 3,4 litros registrados en las primeras horas de la tarde de este martes.

Lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, este martes.

Lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, este martes. / La Provincia

Sin avisos el miércoles

La predicción para el miércoles será similar aunque la Aemet ha desactivado el aviso amarillo por lluvias para esta jornada. Aun así, se esperan precipitaciones en Gran Canaria y Lanzarote, con mayor probabilidad en el norte de ambas islas mientras que en Fuerteventura la probabilidad de lluvia será menor.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas máximas en Gran Canaria rondarán los 20 grados, con mínimas de 10 grados en Tejeda, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura las máximas alcanzarán los 18 grados y las mínimas se situarán en torno a los 14 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Gran Canaria y Tenerife
  2. Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
  3. La Aemet avisa de lluvias persistentes y heladas para el Día de Reyes en Canarias en estas islas
  4. La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
  5. El Papa empieza por Gran Canaria
  6. La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
  7. Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
  8. La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias

Tamara Cabrera, psicóloga: "Invertir en salud mental no es un gasto, sino una garantía de bienestar"

Tamara Cabrera, psicóloga: "Invertir en salud mental no es un gasto, sino una garantía de bienestar"

Canarias reclama "lealtad institucional" mientras el conflicto con el Estado retrasa la reubicación de menores

Canarias reclama "lealtad institucional" mientras el conflicto con el Estado retrasa la reubicación de menores

Las lluvias no dan tregua en Canarias: mantienen a Lanzarote y Fuerteventura en aviso amarillo este martes

Las lluvias no dan tregua en Canarias: mantienen a Lanzarote y Fuerteventura en aviso amarillo este martes

Guionistas de todo el mundo podrán optar a las 16 plazas de la quinta edición de IsLABentura Canarias

Guionistas de todo el mundo podrán optar a las 16 plazas de la quinta edición de IsLABentura Canarias

El Gobierno de Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago

El Gobierno de Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago

Canarias patenta una tinta infalsificable para dar caza a los billetes falsos

Canarias patenta una tinta infalsificable para dar caza a los billetes falsos

A prisión seis de los 13 tripulantes del barco apresado con casi 10 toneladas de cocaína cerca de Canarias

A prisión seis de los 13 tripulantes del barco apresado con casi 10 toneladas de cocaína cerca de Canarias

Marruecos impide la entrada al Sáhara de Carmelo Ramírez y Noemí Santana

Marruecos impide la entrada al Sáhara de Carmelo Ramírez y Noemí Santana
Tracking Pixel Contents