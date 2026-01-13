Las lluvias no dan tregua en Canarias: mantienen a Lanzarote y Fuerteventura en aviso amarillo este martes

Las lluvias continúan sin dar tregua en Canarias y por ahora el paraguas sigue siendo el aliado imprescindible de los isleños.

Aunque este martes amaneció con cielos despejados en gran parte de Gran Canaria, a lo largo de la jornada las nubes han cubierto el cielo de la isla. Una situación similar se ha registrado en Lanzarote y Fuerteventura donde hasta las 16:00 horas de este jueves se contabilizaron 12 litros por metro cuadrado en La Oliva, 10,8 litros en Haría y 8,8 litros en Tinajo, motivo por el que la Aemet ha activado el aviso amarillo en ambas islas por precipitaciones fuertes hasta el final de la jornada.

En Gran Canaria las lluvias han vuelto a premiar a las medianías, con 3,4 litros registrados en las primeras horas de la tarde de este martes.

Lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, este martes. / La Provincia

Sin avisos el miércoles

La predicción para el miércoles será similar aunque la Aemet ha desactivado el aviso amarillo por lluvias para esta jornada. Aun así, se esperan precipitaciones en Gran Canaria y Lanzarote, con mayor probabilidad en el norte de ambas islas mientras que en Fuerteventura la probabilidad de lluvia será menor.

Las temperaturas máximas en Gran Canaria rondarán los 20 grados, con mínimas de 10 grados en Tejeda, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura las máximas alcanzarán los 18 grados y las mínimas se situarán en torno a los 14 grados.