Marruecos adelanta a Canarias en turismo internacional y redefine el mapa vacacional europeo

El turismo internacional en 2025 ha dejado una imagen reveladora del cambio de equilibrios en el Atlántico y el Mediterráneo. Canarias, uno de los destinos más consolidados y rentables de Europa, ha alcanzado cifras históricas de visitantes y de gasto turístico. Sin embargo, por primera vez, Marruecos ha logrado situarse por delante en número total de turistas internacionales, marcando un hito simbólico que refleja una transformación profunda del escenario turístico global.

Este adelanto no responde a una pérdida de atractivo del Archipiélago canario, sino al empuje decidido de Marruecos, que ha desplegado una estrategia de crecimiento basada en precios más competitivos, grandes inversiones públicas y privadas, mejoras en seguridad turística y una política activa de captación de mercados europeos y de largo radio.

Canarias bate récords de visitantes y gasto turístico

Durante 2025, Canarias superó los 18 millones de turistas, sumando visitantes nacionales e internacionales. Las estimaciones oficiales sitúan el cierre del año cerca de los 18,6 millones, una cifra nunca antes alcanzada en el Archipiélago. El principal motor volvió a ser el turismo extranjero, con más de 14,2 millones de visitantes internacionales hasta noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supuso un crecimiento interanual cercano al 3,4%.

Turistas en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Además del volumen, el gasto turístico en Canarias volvió a marcar máximos históricos. El gasto medio diario por visitante aumentó, impulsado por la inflación, la mejora de la oferta alojativa y la consolidación de mercados de alto poder adquisitivo. Reino Unido y Alemania continuaron liderando el ranking de turistas extranjeros, seguidos de Francia, países nórdicos y el mercado peninsular español.

Diversos estudios del Banco de España y de Exceltur confirman que Canarias sigue siendo uno de los destinos con mayor rentabilidad por turista del sur de Europa, muy por encima de la media mediterránea. Esta fortaleza económica explica por qué el Archipiélago mantiene un papel clave en el PIB regional y nacional, pese a la creciente presión social y ambiental.

Marruecos roza los 20 millones de turistas y acelera su expansión

Frente a este escenario, Marruecos cerró 2025 con alrededor de 19,8 millones de turistas internacionales, según cifras del Ministerio de Turismo marroquí y de la Organización Mundial del Turismo (OMT). El crecimiento anual rondó el 14%, uno de los más altos de la región, y dejó al país a las puertas de la barrera psicológica de los 20 millones de visitantes.

Este avance no es casual. Marruecos lleva más de una década ejecutando planes estratégicos como la Visión Turismo 2020 y su actualización posterior, orientados a diversificar destinos, mejorar la conectividad aérea y modernizar la planta hotelera. Ciudades como Marrakech, Agadir, Casablanca o Tánger han experimentado una transformación notable, con nuevos resorts, riads de lujo y una oferta urbana cada vez más atractiva para el viajero europeo.

C. L.

La conectividad aérea ha sido uno de los pilares del éxito. El aumento de rutas de bajo coste desde aeropuertos europeos, junto con la ampliación de infraestructuras aeroportuarias como Marrakech-Menara o Casablanca Mohammed V, ha reducido precios y tiempos de viaje. Estudios de Eurocontrol y de la IATA destacan a Marruecos como uno de los mercados africanos con mayor crecimiento de capacidad aérea en 2024 y 2025.

Precios más bajos y percepción de seguridad, claves del sorpasso

Uno de los factores decisivos en la comparación entre ambos destinos es el coste del viaje. Marruecos ofrece precios significativamente más bajos en alojamiento, restauración y servicios turísticos. Según análisis del portal Numbeo y estudios de consumo de Statista, el coste medio diario de un turista en Marruecos puede ser entre un 30% y un 40% inferior al de Canarias, una diferencia especialmente relevante en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo en Europa.

A esto se suma la mejora de la percepción de seguridad. Marruecos ha reforzado los controles y la presencia policial en zonas turísticas, aeropuertos y grandes eventos internacionales. Informes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y del Global Peace Index señalan que el país mantiene niveles de seguridad estables en áreas turísticas, un mensaje que las autoridades marroquíes han sabido trasladar al mercado internacional.

Canarias, por su parte, continúa siendo percibida como un destino seguro y estable, pero enfrenta retos internos relacionados con la saturación de infraestructuras, el acceso a la vivienda y la convivencia entre residentes y turistas.

Dos modelos turísticos en fases distintas de madurez

La comparación entre Canarias y Marruecos refleja también dos momentos distintos del ciclo turístico. Canarias representa un destino maduro, con infraestructuras consolidadas, altos costes operativos y un debate social intenso sobre los límites del crecimiento. La sostenibilidad, la capacidad de carga y el impacto del turismo en el territorio se han convertido en temas centrales del debate público.

Marruecos, en cambio, se encuentra en una fase expansiva, con mayor margen territorial, costes laborales más bajos y una política gubernamental alineada con el crecimiento turístico. Esto permite atraer grandes inversiones internacionales y asumir incrementos de visitantes sin la contestación social que ya se percibe en destinos europeos consolidados.

Informes de la OMT y de la OCDE destacan que los destinos emergentes tienden a crecer primero en volumen, para posteriormente enfrentarse a los retos de sostenibilidad que hoy ya condicionan a regiones como Canarias.

Turistas hacen fotos en el Parque Nacional del Teide. / ARTURO JIMÉNEZ

El liderazgo ya no se mide solo en número de turistas

Pese a haber sido superada en volumen, Canarias mantiene ventajas estructurales. El gasto por visitante, la estabilidad institucional, la calidad de los servicios y la fidelización del turista siguen siendo activos clave. Según datos de Turespaña, el índice de repetición en Canarias se sitúa entre los más altos de Europa, un indicador de solidez a largo plazo.

El reto para el Archipiélago no pasa necesariamente por competir en cifras absolutas, sino por consolidar un modelo turístico de mayor valor añadido, con menor presión sobre el territorio y mayor retorno social. Diversos estudios de Universidad de La Laguna y del Instituto Canario de Estadística apuntan a la necesidad de diversificar la economía turística y redistribuir los beneficios.

Un nuevo tablero turístico internacional

El cierre de 2025 deja una fotografía clara. Canarias sigue siendo uno de los destinos más deseados de Europa, pero el avance de Marruecos confirma que la competencia internacional se ha intensificado. Más barato, con una estrategia agresiva y una fuerte apuesta por infraestructuras y seguridad, el país norteafricano ha demostrado que puede disputar el liderazgo turístico a destinos históricos.

La pregunta que se abre ahora es estratégica. ¿Debe Canarias intentar recuperar el liderazgo en volumen o apostar decididamente por un modelo propio basado en calidad, sostenibilidad y equilibrio social? Mientras tanto, Marruecos continúa creciendo y consolidando su posición en un mercado turístico global cada vez más competitivo y cambiante.