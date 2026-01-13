Marruecos impide la entrada al Sáhara de Carmelo Ramírez y Noemí Santana
El Gobierno de Canarias, tras la expulsión de su delegación en El Aaiún, condena la negativa de Marruecos a permitir el acceso a observadores y organizaciones solidarias en el Sáhara Occidental
La delegación canaria, compuesta por Carmelo Ramírez, Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria; Noemí Santana Perera, diputada en el Congreso de Madrid; y Fernando Ruiz Pérez, secretario de Comunicación de Podemos Canarias, que hoy, martes 13 de enero de 2026, viajaba a los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental para realizar una misión de observación de los Derechos Humanos del pueblo saharaui, ha sido expulsada por las autoridades marroquíes al llegar a El Aaiún, impidiéndoles cumplir con los objetivos de su visita.
Esta acción constituye un acto "inaceptable de represión y de bloqueo a la labor pacífica de observación de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que sufre la población saharaui", según señala en un comunicado la delegación. Marruecos mantiene "un régimen de impunidad que permite detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, juicios sin garantías y la persecución constante de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, así como el encarcelamiento de presos políticos saharauis por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la autodeterminación", lamentan Santana y Ramírez tras enfrentarse a las autoridades marroquíes que impidieron bajar del avión en el aeropuerto de El Aaiún.
La expulsión
En este sentido, Canarias - que definde la autodeterminación del pueblo saharaui - condena "enérgicamente esta expulsión y denuncia que Marruecos impide de forma reiterada el acceso a los territorios ocupados a delegaciones, observadores y organizaciones solidarias con el objetivo de silenciar a la población saharaui y ocultar la represión que se ejerce sobre ella". La expulsión de esta delegación, aseguran, "pone de manifiesto la gravedad de la situación y la vulneración continuada de los derechos más fundamentales del pueblo saharaui".
