Mercadona comercializó 5 millones de unidades de queso fresco canario en 2025, lo que representa un 20% más con respecto al año anterior. Este incremento es fruto del compromiso de la compañía con el sector en las Islas Canarias.

Los quesos son elaborados por cuatro proveedores especialistas locales: SAT Numero 8275 Denominada Queso Flor Valsequillo, Quesería El Faro S.L, Quesos San Mateo y Grupo Ganaderos de Fuerteventura S.L. Esta colaboración estable contribuye a garantizar la viabilidad del sector, impulsando la economía local y generando valor en la cadena agroalimentaria canaria.

En total, son 6 las variedades de queso fresco canario que Mercadona ofrece, cubriendo las diferentes necesidades de sus “Jefes” (como denomina internamente a sus clientes): Vaca, Cabra, Vaca/Cabra, Cabra Ahumado, Vaca Sin Lactosa y Vaca Light. De esta forma, el surtido se adapta a distintos gustos y usos culinarios, siempre con un foco claro en la calidad, el sabor y la frescura del producto.

Mejorando el servicio a “El Jefe” (cliente)

El queso fresco canario se ha consolidado como una de las referencias mejor valoradas por los ‘Jefes’ por su sabor, textura y cercanía, lo que impulsa a la compañía a seguir reforzando su apuesta por este producto.

Tendencias que capta la compañía gracias a su Modelo de Coinnovación. La empresa cuenta con 20 centros de coinnovación, 2 de ellos ubicados en Canarias (Gran Canaria y Tenerife), en los que los ‘Jefes’ comparten sus experiencias para desarrollar productos que cubran sus necesidades con una gran calidad a precios imbatibles. Gracias a este modelo, se ajustan formatos, recetas y presentaciones del queso fresco canario para responder mejor a las expectativas del cliente.

Mercadona comercializó 5 millones de unidades de queso fresco canario en 2025, un 20% más que en 2024 / La Provincia

Apuesta por Canarias

En 2024, Mercadona realizó compras a los proveedores e interproveedores con los que colabora en Canarias por valor de 694 millones de euros, cifra que supone un incremento del 11% respecto a la de 2023. Esta inversión refuerza la apuesta de la compañía por el tejido productivo canario y favorece el desarrollo de proyectos a largo plazo en el archipiélago.

En concreto, Mercadona colabora en las Islas con más de 100 proveedores de producto y 600 proveedores no comerciales y de servicio. Esta red de colaboración permite ofrecer un surtido amplio y competitivo, en el que el queso fresco canario ocupa un lugar destacado como producto de proximidad y alta rotación.

Calidad y origen: Mejor con hechos

En Mercadona, el compromiso con la calidad guía cada decisión, incluyendo la selección de los proveedores de productos con los que colabora. Esto se traduce en una firme apuesta por el sector primario español y para ello se da preferencia a los productos frescos de origen nacional.

De esta manera Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero y el pesquero, reforzando con todos ellos su apuesta por el crecimiento compartido, la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

En el caso del queso fresco canario, este enfoque se traduce en productos elaborados con leche local, con controles estrictos de seguridad alimentaria y un seguimiento continuo de la satisfacción del cliente.