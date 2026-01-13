El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de nuevas borrascas en Canarias a partir de hoy: "Veremos nieve"

El meteorólogo Rubén Vázquez, de Meteovigo, ha publicado un nuevo pronóstico en el que advierte de la llegada de un nuevo frente de lluvias a Canarias, con efectos que se notarán especialmente en las islas orientales, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos. A partir de hoy, el archipiélago notará la influencia de un frente atlántico procedente de la Península, donde ya ha dejado frío y precipitaciones, y que volverá a traer inestabilidad meteorológica a las Islas.

Satélite de nubosidad en Canarias

La atmósfera tendrá un gran dinamismo durante esta semana, con especial incidencia hoy, martes 13 de enero. La aproximación de borrascas atlánticas y vaguadas mantendrán la inestabilidad en las islas.

Canarias se prepara para lluvias desde hoy

Los cambios del tiempo se notarán especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por la mañana, donde se esperan precipitaciones en la vertiente norte, medianías y un descenso de las temperaturas, con un ambiente más propio del invierno avanzado. Ya por la tarde, la borrasca se traslada al este del archipiélago.

Rubén Vázquez confirma que los modelos apuntan a que la circulación atlántica continuará activa "sin fecha clara de caducidad", afectando al archipiélago con sucesivas pulsaciones de aire frío que favorecerán la nubosidad y los chubascos, sobre todo en las islas más montañosas.

Estas serán las zonas afectadas por las lluvias en Canarias

Los mapas señalan que las precipitaciones volverán a Canarias entre martes y miércoles, con mayor incidencia en las islas occidentales en una primera fase, algo poco habitual, y posteriormente en las vertientes norte de Tenerife y Gran Canaria.

Por la tarde, se espera que el grueso de las precipitaciones caigan en Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan acumulados de 15 l/m2 en una hora.

Aunque no se prevén episodios extremos de manera general, sí se esperan acumulados moderados en algunos puntos, especialmente cuando las bandas nubosas se desplacen desde el Atlántico y queden retenidas por el relieve insular.

Temperaturas por debajo de la media en Canarias

Según Rubén Vázquez, Canarias quedará bajo la influencia de masas de aire más frías de lo habitual, lo que provocará temperaturas por debajo de la media climatológica.

Este descenso se notará con más claridad en zonas altas y durante la noche, con un ambiente más fresco en medianías y cumbres. El patrón frío podría prolongarse durante buena parte de la segunda quincena de enero, según las tendencias a medio plazo.

Puede volver la nieve al Teide

Rubén Vázquez ha avanzado que "se observan algunas pinceladas de nieve en Canarias". En su pronóstico, el meteorólogo apunta a que las cumbres más altas del Teide se podrían cubrir de blanco este fin de semana.

La Provincia

Los modelos contemplan esta posibilidad si se confirma la entrada de aire marítimo-polar prevista para finales de semana. Aunque todavía es pronto para concretar cotas, Vázquez señala que "podría regresar la nieve a las zonas más elevadas", algo que dependerá de la intensidad final del enfriamiento.

Las islas orientales tienen avisos amarillos activos

Las únicas alertas que ha activado hoy la AEMET se concentran en Lanzarote y Fuerteventura, debido a la previsión de una acumulación prevista de 15 l/m2 en una hora.

El escenario general apunta a una persistencia de la inestabilidad en Canarias, alimentada por bloqueos atmosféricos en latitudes altas que permiten el descenso de aire frío hacia el Atlántico medio. Este patrón favorece la llegada de borrascas, nubosidad, lluvias intermitentes y temperaturas más bajas de lo habitual para la época.

Canarias afronta una semana marcada por lluvias en el norte, ambiente más fresco y posibles sorpresas en cumbres, dentro de un invierno que, por ahora, no da tregua en el archipiélago.