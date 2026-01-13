La natalidad se estabiliza tras tocar fondo: Canarias pierde un 36% de los nacimientos que registraba a inicios de siglo

La natalidad en Canarias no para de caer. De hecho, el número de nacimientos registrados en el Archipiélago se encuentra en mínimos históricos. Pese a que 2024 –último año con datos– cerró en negativo, hay una peculiaridad en la estadística que arroja algo de esperanza: el descenso ha dejado de ser tan acusado.

Si de 2017 a 2018 la cifra se redujo en más de mil alumbramientos, de 2023 a 2024 apenas se perdieron 300 y, en el periodo inmediatamente anterior, la diferencia fue bastante similar: 221 partos menos que en 2022. Para el geógrafo José León García, esta tendencia tendría una explicación. «Hemos tocado fondo o, al menos, eso parece; el descenso sigue, pero ya dentro de una natalidad mínima», apunta.

Las familias han ido renunciando a tener hijos. Cada vez es más habitual que haya uno por pareja e, incluso, ninguno. «La gente lo deja para cuando tenga una mejor situación económica y laboral, porque prioriza los estudios o porque quiere disfrutar la vida», detalla. Esta mentalidad, que ha surgido de manera natural, ha reducido drásticamente el número de nacidos, hasta llegar a unas cifras límite. «De ahí que parezca que la tendencia se está estabilizando», resalta.

Ni un hijo por mujer

El Archipiélago se queda bastante lejos del aprobado en fecundidad, el indicador que mide el número de nacimientos vivos en relación con la población de mujeres en edad fértil. En 2024, Canarias volvió a situarse como la región con la menor tasa de fecundidad de España, con una media de 0,82 hijos por mujer, muy por debajo del promedio nacional, que se encuentra en 1,10 hijos por mujer, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos.

En una línea similar, la tasa de natalidad –el número de nacidos por cada mil habitantes– del Archipiélago (5,2) se sitúa bastante por debajo de la media nacional (6,49). En realidad, el territorio insular solo supera a tres regiones del país: Asturias (4,48), Galicia (4,93) y Cantabria (5,09). A esta caída de la natalidad se suma un número todavía elevado de defunciones, aunque en descenso. En 2024 se produjeron en las Islas 17.545 fallecimientos, un 1,6% menos que en 2023. Sin embargo, la diferencia entre nacimientos y muertes sigue siendo negativa: el saldo vegetativo fue de -5.846 personas.

Octubre remonta el año

El INE no ha informado aún del total de nacimientos registrados en 2025, pero sí que ha publicado el acumulado hasta octubre. Al comparar los primeros nueve meses del pasado año con el mismo periodo de 2024, el resultado es una cifra positiva, es decir, un mayor número de alumbramientos. En concreto, 14 más que el ejercicio anterior. Octubre, con 1.053 nuevos bebés, fue el mes con más nacimientos de los últimos dos años. Para encontrar una cifra mayor, hay que remontarse a noviembre de 2023, que cerró con 1.087.

Según el experto, hay un conjunto de circunstancias sociales y laborales que están detrás de las variaciones mensuales. «En las sociedades del pasado había diferencias muy notables entre el verano y el invierno que guardaban relación con las prácticas agrícolas y con las épocas de menos trabajo. Nacían más niños en verano, como consecuencia de concepciones hechas durante el invierno, cuando la gente estaba menos activa», argumenta. Ahora, añade, también influyen las vacaciones y el empleo, pero se suman otros factores como el entorno en el que vive o el lugar de nacimiento.

Todo este potaje de factores ha provocado que Canarias haya perdido más de un 36% de los alumbramientos que se producían a finales del siglo pasado, según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac). En 1999 –primer año de la serie–, las Islas contabilizaron 18.790 recién nacidos, 6.792 más que los que se notificaron en 2023 (11.998).

Maternidad cada vez más tardía

Otra cuestión con bastante peso en la caída experimentada durante las últimas décadas es la edad de la madre. Las mujeres alcanzan su máxima fertilidad entre los 20 y los 30 años, pero la maternidad tardía está cada vez más de moda. Durante los últimos años, el mayor porcentaje de progenitoras se concentra en la treintena, sobre todo, entre los 30 y 34 años. En este rango de edad se encontraba un total de 3.744 canarias que fueron mamás en 2023. El segundo grupo más numeroso, con 3.104 mujeres, es el de 35 a 39 años, seguido de la veintena –1.195 en el primer lustro y 2.499 en el segundo–. También es considerable la cantidad de isleñas que trajo un hijo al mundo tras superar la barrera de los 40: un total de 1.268 féminas dieron a luz rozando –e incluso pasando– el medio siglo de vida.

Si de media una chica comienza a tener relaciones sexuales a los 15 años y no es madre hasta pasados los 30, significa que esa mujer pasa 15 o más años de su vida fecunda sin tener ni un hijo. «Es una cuestión cultural que se ha ido asumiendo así, el desarrollo económico tiende a disminuir el número de descendientes y es una tendencia que, aunque a diferentes ritmos, se está observando en todo el mundo», subraya.