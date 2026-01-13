El nuevo sistema de financiación hunde a Canarias en los puestos de cola

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, asistirá mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con un mensaje claro y concluyente: Canarias es la comunidad peor parada en el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por la ministra María Jesús Montero, de tal forma que queda en la cola del ranking de las regiones y es la única que pierde recursos entre las comunidades infrafinanciadas. Estas autonomías, como la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha, avanzan, mientras que Canarias es la única que no lo hace, con una brecha mayor respecto a la nueva media de financiación, por lo que el Gobierno regional rechazará la propuesta que presentará mañana Montero a los consejeros autonómicos de Hacienda.

Según la consejera, Canarias es la única comunidad autónoma infrafinanciada que no mejora su posición relativa y se mantiene en el puesto quince, el último, puesto que Navarra y País Vasco están excluidas. Para la titular de Hacienda, el criterio de población ajustada aplicado valora de forma insuficiente el factor de la insularidad, que, en lugar de mejorar, como reclamaba Canarias, empeora, puesto que pasa de computar un 0,6% a un 0,5%. Y la introducción de nuevos factores que no se conocen en detalle, como los «costes fijos», favorecen previsiblemente a las regiones más despobladas, indicó. En todo caso, «Canarias sale perjudicada en el cómputo de la población ajustada», insistió Matilde Asián.

Población ajustada

El primer Consejo de Gobierno del año debatió la propuesta del Ministerio de Hacienda y la reunión de la pasada semana entre el presidente del Gobierno y el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras. Sobre la base de los datos ofrecidos por Montero y la última liquidación del sistema realizada en 2023, más los cerca de 21.000 millones que se aportan al nuevo sistema, al Archipiélago debería corresponderle cerca del 5% por el criterio de población ajustada, pero le reconocen 611 millones, lo que supone que este criterio sería del 2,9% del total de España y una merma de unos mil millones. «Si hacemos un cálculo sencillo y repartimos esos 20.000 millones entre todos los españoles, el resultado sería unos 450 euros por habitante; si Canarias va a recibir 270 euros, nos faltan 180 euros por habitante», explicó la consejera.

Las Islas retroceden y se sitúan diez puntos por debajo de la financiación media del resto de comunidades

Asián cuestionó «las formas», porque las líneas principales han sido negociadas con un partido político, en referencia a ERC, y se va a aplicar el criterio de ordinalidad, un principio del que Cataluña será la región beneficiada.

Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, la situación relativa de Canarias empeora, al pasar de estar infrafinanciada en un 94 o 95% de la media a un 90,4%. Por ello, la Comunidad Autónoma retrocede unos cinco puntos, y Asián indicó que la financiación que le corresponde a Canarias se sitúa al nivel anterior al sistema pactado en 2009, que, 17 años después, sigue en vigor porque está prorrogado desde 2014.

La titular de Hacienda y Relaciones con la UE también resaltó que Canarias no se beneficia del traspaso del IVA minorista a las comunidades autónomas porque las Islas no tienen este tributo en su sistema fiscal, y que del fondo climático las Islas quedan relegadas a un tercio, a compartir con el resto de comunidades excepto las mediterráneas, a las que van destinados dos tercios de este fondo.

Asián dijo que el sistema tiende a acercar a las comunidades infrafinanciadas a la media nacional, pero que Canarias es la única excepción, ya que, en vez de converger, se aleja del resto de regiones infrafinanciadas y queda relegada a la cola del sistema.