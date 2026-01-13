La Policía Nacional advierte a los canarios durante las rebajas: "Tienes derecho a pagar el precio más bajo"

El pasado 7 de enero dieron comienzo las rebajas, una de las épocas favoritas de los consumidores porque pueden adquirir artículos a precios más bajos de lo habitual. Pero, también son unas semanas en las que quienes busquen aprovechar los descuentos deben prestar atención ante posibles fraudes.

La Policía Nacional ha lanzado una serie de avisos a través de sus redes sociales en los que advierte a los consumidores de sus derechos y de las estafas que se pueden encontrar durante esta época de descuentos.

Las compras online durante las rebajas

Las autoridades avisan sobre tres reglas básicas a seguir si realizan compras online durante las rebajas:

Compra en webs oficiales

Usa un método de pago seguro

Huye de chollos y ofertas exageradas

También es fundamental, ante cualquier duda, nunca facilitar datos personales ni bancarios, siempre ponerte en contacto a través de los canales oficiales y denunciar cualquier intento de engaño.

Derechos de los consumidores

"En rebajas que solo baje el precio pero tus derechos no se negocian", así comienza el vídeo publicado por la Policía Nacional. La agente aclara que los productos deben ofrecer la misma calidad que durante el resto del año. En caso contrario, "la empresa tiene la obligación de reemplazarte el artículo o devolverte el dinero".

Además, "si el comercio admite cambios y devoluciones el resto del año tiene también la obligación de hacerlo con sus productos rebajados", asegura.

¿Qué exige la ley?

"La ley exige que el precio rebajado sea el más bajo aplicado en los últimos 30 días. Si encuentras dos precios en la etiqueta o un error en el marcado, tienes derecho a pagar el precio más bajo que figure.", advierte la Policía Nacional

Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que en caso de encontrarse con cualquier tipo de problema durante la época de rebajas, pueden solucionarlo llamando a 091.