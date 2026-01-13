La Policía Nacional advierte a los canarios durante las rebajas: "Tienes derecho a pagar el precio más bajo"
Las autoridades recuerdan los derechos de los consumidores
El pasado 7 de enero dieron comienzo las rebajas, una de las épocas favoritas de los consumidores porque pueden adquirir artículos a precios más bajos de lo habitual. Pero, también son unas semanas en las que quienes busquen aprovechar los descuentos deben prestar atención ante posibles fraudes.
La Policía Nacional ha lanzado una serie de avisos a través de sus redes sociales en los que advierte a los consumidores de sus derechos y de las estafas que se pueden encontrar durante esta época de descuentos.
Las compras online durante las rebajas
Las autoridades avisan sobre tres reglas básicas a seguir si realizan compras online durante las rebajas:
- Compra en webs oficiales
- Usa un método de pago seguro
- Huye de chollos y ofertas exageradas
También es fundamental, ante cualquier duda, nunca facilitar datos personales ni bancarios, siempre ponerte en contacto a través de los canales oficiales y denunciar cualquier intento de engaño.
Derechos de los consumidores
"En rebajas que solo baje el precio pero tus derechos no se negocian", así comienza el vídeo publicado por la Policía Nacional. La agente aclara que los productos deben ofrecer la misma calidad que durante el resto del año. En caso contrario, "la empresa tiene la obligación de reemplazarte el artículo o devolverte el dinero".
Además, "si el comercio admite cambios y devoluciones el resto del año tiene también la obligación de hacerlo con sus productos rebajados", asegura.
¿Qué exige la ley?
"La ley exige que el precio rebajado sea el más bajo aplicado en los últimos 30 días. Si encuentras dos precios en la etiqueta o un error en el marcado, tienes derecho a pagar el precio más bajo que figure.", advierte la Policía Nacional
Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que en caso de encontrarse con cualquier tipo de problema durante la época de rebajas, pueden solucionarlo llamando a 091.
- El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Gran Canaria y Tenerife
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y heladas para el Día de Reyes en Canarias en estas islas
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- El Papa empieza por Gran Canaria
- La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
- La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias