La previsión de Hacienda se queda corta y el IGIC exprime a los canarios

La recaudación por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) vuelve a pulverizar las previsiones del Gobierno autonómico. Los datos de la Agencia Tributaria Canaria correspondientes a octubre de 2025 -los últimos publicados- sitúan los ingresos acumulados en 2.162,9 millones de euros, una cifra que ya supera la recaudación total de 2023, cuando el fisco ingresó 2.135,4 millones en un ejercicio marcado por la recuperación pospandemia y el boom turístico.

La proyección ‘conservadora’ para el cierre de 2025 eleva el montante final por encima de los 2.500 millones, frente a los 2.362,1 millones calculados por la Consejería de Hacienda, cuando en octubre de 2024 presentó el proyecto de Presupuestos del año que acaba de terminar.

Recaudación de máximos

La evolución de los últimos ejercicios confirma una tendencia sostenida de máximos. En 2024 el IGIC dejó 2.324,7 millones; en 2022 habían sido 1.890,7 millones; en 2021, todavía con los coletazos de la pandemia, 1.297,9 millones; y en 2019, último año precovid, 1.585,5 millones. La comparación ilustra la magnitud del salto: al cierre de 2025 se habrá recaudado alrededor de mil millones más que en 2019 y el doble que en 2021.

De hecho, de enero a octubre el impuesto sumó 136,4 millones más que en el mismo período del año anterior (2.026,5 millones frente a los 2.162,9 de 2025), un 6,7% más interanual. El grueso procede de las operaciones interiores, que aportaron 1.771,7 millones (un 6,6% más), reflejo del vigor del consumo interno y de los servicios turísticos en las Islas, mientras que las importaciones añadieron 666 millones (3,7%). En paralelo, las devoluciones descendieron ligeramente hasta 274,7 millones, lo que contribuyó a que el rendimiento neto del tributo alcanzara uno de los niveles más altos de su serie histórica.

Ciclo turístico y la inflación

Detrás del fenómeno figuran dos motores clave, como son un ciclo turístico sostenido y la persistencia de la inflación. La crisis de precios iniciada en 2021 disparó la base imponible del impuesto -no es lo mismo gravar un 7% sobre un producto cuando vale 25 euros que cuando vale 32- y empujó al alza los ingresos públicos.

Este argumento fue, de hecho, uno de los utilizados por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) para prometer en la campaña electoral de 2023 que lo primero que harían sería rebajar el tipo general del IGIC del 7% al 5%, al considerar que familias y empresas estaban soportando una carga fiscal desproporcionada.

Rabaja del IGIC 'incumplida' por CC y PP

Sin embargo, el compromiso electoral ha quedado aparcado en el Gobierno de nacionalistas y populares dirigido por Fernando Clavijo. «No habrá rebaja del IGIC en esta legislatura», zanjó el vicepresidente Manuel Domínguezen diciembre del año pasado, quien admitió que solo caben rebajas quirúrgicas, es decir, a productos puntuales, mientras continúe el corsé fiscal del Estado que impone la regla de gasto. En paralelo, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, se había apoyado en proyecciones prudentes para defender la imposibilidad de un recorte generalizado en el corto plazo.

El incremento de los ingresos tributarios mes a mes sitúa el debate político en un punto incómodo para el Ejecutivo autonómico. Desde la oposición se reprocha que el actual nivel de recaudación constituye una carga adicional para los hogares, en un contexto de precios tensos. Cada dos por tres recuerdan al Gobierno de nacionalistas y populares su compromiso ‘incumplido’ de bajar el IGIC de forma generalizada, demanda que también reclaman las patronales empresariales.

Bloque de Financiación Canario

Por tanto, a falta del dato definitivo de cierre, el IGIC encadena un nuevo récord y confirma la tendencia ascendente del Bloque de Financiación Canario (BFC), que agrupa, aparte del IGIC, el AIEM (el Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías) y el Impuesto de Matriculación. En conjunto, el BFC acumula 2.437,5 millones de euros hasta octubre, un incremento de 151,2 millones y un 6,6% interanual.

Además del IGIC, destaca el comportamiento del AIEM. Este tributo, que grava la entrada de productos en las Islas para proteger la industria local, acumula 245,7 millones de euros de enero a octubre, un 6,2% respecto al mismo período del año pasado.

En este momento la Consejería de Hacienda ha puesto en marcha los trámites para renovar el AIEM a partir del 1 de enero de 2028, un proceso que vuelve a situar el tributo en el centro del conflicto entre productores e importadores. Estos últimos aseguran que el impuesto está encareciendo la cesta de la compra y debe desaparecer. El BFC se distribuye con un 58% para cabildos y ayuntamientos y un 42% para el Gobierno de Canarias, con cuya financiación se sostienen servicios públicos esenciales.