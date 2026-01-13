La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna

Los aficionados de la UD Las Palmas tienen una oportunidad poco habitual para comprar una vivienda muy cerca del Estadio de Gran Canaria a un precio considerablemente inferior al de mercado. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) sacará a subasta pública un inmueble situado en una zona consolidada de la capital, concretamente en el barrio de La Paterna. Se trata de una vivienda que podría adquirirse por alrededor de 113.000 euros, una cifra llamativa para una ubicación tan próxima al estadio y bien comunicada.

Si quieres ir caminando a ver los partidos de tu equipo o con tener una de las principales vías de acceso a la capital a pocos minutos, esta es una oportunidad difícil de dejar pasar. La vivienda, situada en el barrio de La Paterna, muy cerca de Siete Palmas, saldrá a subasta por parte de la Seguridad Social y se presenta como una opción atractiva tanto para familias que buscan casa como para inversores interesados en adquirir un inmueble para reformar y revalorizar.

Así es la casa que subasta la Seguridad Social

La TGSS ha puesto en marcha la subasta en la capital de la isla, de un inmueble tasado en 113.230,34 euros, un precio bastante por debajo del mercado, sin cargas registrales. El inmueble se localiza en la calle Ruperto Chapí número 11, dentro del bloque número 103 de la urbanización La Paterna, una zona bien comunicada y próxima a infraestructuras deportivas, educativas y comerciales. Se trata de una vivienda urbana situada en la primera planta bajando, en la parte posterior del edificio.

Ubicación del inmueble que subasta la Seguridad Social

La vivienda cuenta con una superficie construida de 77,75 metros cuadrados y una superficie útil de 61,79 metros cuadrados. Su distribución incluye: sala de estar-comedor, tres dormitorios, cocina, baño, lavadero y pasillo.

Uno de los principales atractivos de este piso es su ubicación. La urbanización La Paterna se encuentra a escasos minutos del Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena, la zona comercial de Siete Palmas y bien conectada con el resto de la ciudad mediante transporte público y vías principales, como la carretera GC-23. Además, la vivienda está cerca de zonas verdes y parques, lo que añade valor residencial al inmueble.

La subasta es sin cargas y con pleno dominio del inmueble

Según la información publicada en la web oficial de subastas de la Seguridad Social, la vivienda no tiene cargas, algo que simplifica la compra y reduce riesgos para los posibles adjudicatarios. El bien se subasta con el 100 % del pleno dominio, con carácter privativo, y está inscrito en el Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria número 5.

La subasta está prevista para el 13 de febrero de 2026 a las 10:00 horas y se celebrará en la calle Pérez del Toro número 89, en Las Palmas de Gran Canaria. El inmueble constituye la totalidad del lote número 1 y el tipo de enajenación coincide con el importe de tasación: 113.230,34 euros.

Este tipo de subastas se ha convertido en una vía alternativa para acceder a vivienda en Canarias en un contexto de precios elevados y oferta limitada.