La ULPGC aplaza al 20 de febrero el acto de investidura de Doctora Honoris Causa a la Reina Sofía

El acto solemne de investidura de Doctora 'Honoris Causa' a Su Majestad la Reina Doña Sofía, que estaba previsto para este jueves 15 de enero en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha sido aplazado al 20 de febrero.

La Casa Real ha comunicado al rector de la ULPGC, Lluis Serra Majem, que la Reina se ha visto obligada a posponer su visita a Gran Canaria debido a necesidades de última hora sobrevenidas en su agenda oficial.

La ceremonia, de carácter académico y honorífico, tendrá lugar finalmente el próximo 20 de febrero, manteniendo el mismo formato y programa previsto inicialmente.

Sobre la visita

El Claustro de la ULPGC aprobó el pasado 25 de noviembre, por mayoría absoluta, la concesión de este doctorado honoris causa a Doña Sofía en reconocimiento a su compromiso con la cultura, la ciencia y la educación, así como por su apoyo constante a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias dentro y fuera de España.

Se trata de un reconocimiento que subraya el vínculo entre la institución universitaria y figuras destacadas del ámbito humanitario y cultural, consolidando la proyección pública de la universidad en su 35º aniversario.

Desde la ULPGC se ha informado que se mantendrá actualizada a la comunidad universitaria y a los asistentes institucionales sobre los detalles logísticos del acto reprogramado, que contará con la presencia de autoridades civiles, académicas y representantes del tejido social y cultural de las islas.