La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha comunicado la finalización de la situación de prealerta por lluvias que afectaba a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, tras constatar la mejora de las condiciones meteorológicas registradas en las últimas horas.

La decisión se adopta a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes técnicas disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), regulado por el Decreto 18/2014, de 20 de marzo.

Fin del episodio de lluvias

Según la Dirección General de Seguridad y Emergencias, las circunstancias que motivaron la activación de la prealerta han dejado de darse, por lo que ya no se considera necesario mantener este nivel preventivo. El aviso de prealerta por llusivas en Lanzarote y Fuerteventura estuvo en vigor desde las 10.00 horas del martes 13 de enero hasta las 9.00 horas de este miércoles.

Con la finalización de esta fase, la situación meteorológica vuelve a la normalidad, sin que se prevean fenómenos adversos significativos relacionados con precipitaciones en ambas islas.

Tiempo de la Aemet para el miércoles en Canarias

El pronóstico de la Aemet para este miércoles en Canarias incluye intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales.

Lluvias en el municipio de Yaiza, en Lanzarote (13/01/25) / Rosa García

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, siendo de componente norte en las islas más orientales. En cumbres centrales de Tenerife, componente norte fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.