La Aemet actualiza el pronóstico del tiempo y Canarias da por finalizada la prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura
El Gobierno de Canarias ha desactivado el aviso al mejorar las condiciones meteorológicas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha comunicado la finalización de la situación de prealerta por lluvias que afectaba a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, tras constatar la mejora de las condiciones meteorológicas registradas en las últimas horas.
La decisión se adopta a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes técnicas disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), regulado por el Decreto 18/2014, de 20 de marzo.
Fin del episodio de lluvias
Según la Dirección General de Seguridad y Emergencias, las circunstancias que motivaron la activación de la prealerta han dejado de darse, por lo que ya no se considera necesario mantener este nivel preventivo. El aviso de prealerta por llusivas en Lanzarote y Fuerteventura estuvo en vigor desde las 10.00 horas del martes 13 de enero hasta las 9.00 horas de este miércoles.
Con la finalización de esta fase, la situación meteorológica vuelve a la normalidad, sin que se prevean fenómenos adversos significativos relacionados con precipitaciones en ambas islas.
Tiempo de la Aemet para el miércoles en Canarias
El pronóstico de la Aemet para este miércoles en Canarias incluye intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, siendo de componente norte en las islas más orientales. En cumbres centrales de Tenerife, componente norte fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- El Papa empieza por Gran Canaria
- La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
- La Aemet avisa de lluvias y viento intenso en el tiempo este miércoles en Canarias
- La Seguridad Social subasta una casa a 20 minutos andando del estadio de Gran Canaria: así puedes conseguir una vivienda por 113.000 en La Paterna
- La Aemet avisa de calima en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y estabilidad térmica durante este viernes