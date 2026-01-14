La Aemet detalla un miércoles con lluvias, nubes y viento fuerte en zonas de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. En el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos sin precipitaciones relevantes.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. El viento soplará del noreste, con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, mientras que en las islas más orientales será de componente norte. En las cumbres centrales de Tenerife se espera viento fuerte del norte con rachas muy fuertes, que tenderán a disminuir al final del día.

En el mar, el viento será inicialmente de componente oeste o noroeste fuerza 2 a 4, aumentando por la tarde a norte fuerza 5, localmente 6 en costas este y oeste, y rolando por la noche a norte o noreste. El estado de la mar pasará de marejadilla a fuerte marejada, con mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando hasta 2 o 3 metros al final de la jornada. En costas del sur y suroeste, el viento será variable y el estado de la mar oscilará entre marejadilla y marejada.

El tiempo, isla por isla

LANZAROTE — Nubosidad en el norte y lluvias débiles

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte con intervalos de fuerte.

Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 20

FUERTEVENTURA — Intervalos nubosos y viento intenso

Cielos con intervalos nubosos durante la jornada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte con intervalos de fuerte.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 14 / 20

GRAN CANARIA — Norte nuboso con lluvias ocasionales

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en costas y descenso de las máximas en zonas de interior. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y en cumbres expuestas; brisas en el suroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

TENERIFE — Viento fuerte en cumbres y lluvias dispersas

Intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos en el este y baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías del norte y del oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste; en cumbres centrales, viento del norte fuerte con rachas muy fuertes, amainando al final del día.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 20

Charco de lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, este martes, 13 de enero / ANDRES CRUZ

LA GOMERA — Nubosidad en el norte

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales; poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de la Gomera 16 / 21

LA PALMA — Norte y este nubosos

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en medianías. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres expuestas; brisas en el oeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de la Palma 16 / 19

EL HIERRO — Posibles lluvias en medianías

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en el este. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste; brisas en el suroeste.

Temperaturas (°C): Valverde 12 / 15