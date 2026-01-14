La Aemet prevé lluvias débiles y temperaturas estables este jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este jueves se esperan lluvias débiles y ocasionales en las medianías del norte de las islas centrales del archipiélago canario, con temperaturas sin cambios relevantes.

Según la Aemet, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que en el sur predominarán los intervalos nubosos o poco nubosos. En zonas altas, especialmente en cumbres, se prevé un ligero ascenso térmico, aunque el ambiente general se mantendrá estable.

El viento del noreste soplará con intervalos de fuerte intensidad en las vertientes sureste y noroeste de varias islas, así como en zonas de cumbre, especialmente en las primeras horas del día. En las costas suroeste, predominarán las brisas.

Previsión por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte a primeras horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 14 y 20.

Fuerteventura

Se esperan también intervalos nubosos con temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste con intervalos de fuerte al sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):Puerto del Rosario 14 y 20.

Gran Canaria

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en medianías. Poco nuboso en el sur, con algunos intervalos matinales. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros a moderados ascensos de las máximas en cumbres. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres a primeras horas. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 y 21.

Tenerife

En el norte, predominio de cielos nubosos, especialmente al nordeste donde hay baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en medianías. En el resto de vertientes, intervalos nubosos. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros a moderados ascensos de las máximas en cumbres centrales donde no se descartan heladas débiles. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y cumbres. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 y 21.

La Gomera

Cielos nubosos en el norte e intervalos nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en cumbres. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):San Sebastián de la Gomera 17 y 21.

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, y de poco nubosos en el oeste. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres. Viento del noreste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):Santa Cruz de La Palma 16 y 20.

El Hierro

Predominio de cielos nubosos en el norte, con apertura de claros por la tarde. Poco nuboso en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.