Albares se reúne con Miguel Moreno y otros españoles repatriados desde Venezuela
El ministro de Exteriores se reunió en Madrid con cuatro de los seis españoles excarcelados en Venezuela, tras su regreso a España después de la crisis política en el país
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recibido este miércoles a cuatro de los seis españoles que estaban en cárceles de Venezuela y ya repatriados, con los que ha conversado sobre las vicisitudes del tiempo que pasaron en prisión y su retorno a España tras la captura de Nicolás Maduro.
Son el vasco José María Basoa, el canario Miguel Moreno, y las hispanovenezolanas Rocío San Miguel y Sofía Sahagún, con quienes se ha reunido en la sede ministerial del Palacio de Viana, según revelan las imágenes difundidas por el propio ministro en un mensaje en las redes sociales.
Ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones a su llegada ni a la salida del encuentro, que se ha prolongado algo más de una hora, aunque Basoa sí ha apuntado a EFE que no habían podido acudir todos los españoles excarcelados por el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y que ya han regresado a España.
Albares ha hablado con ellos la víspera de su comparecencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde mañana jueves explicará en un pleno extraordinario la posición de España ante la crisis venezolana, precipitada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los EE.UU..
"Muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España. Este paso positivo tiene que continuar", ha señalado el titular de Exteriores en su mensaje, en el cual agradece su labor al servicio exterior, en especial a la embajada de España en Caracas.
El 8 de enero fueron puestos en libertad y posteriormente repatriados cinco españoles -de los cuales tres han acudido hoy a la entrevista con José Manuel Albares- y ayer otros tres fueron también excarcelados, de los cuales una, Sofía Sahagún, ha regresado ya a España.
